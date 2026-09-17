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Orașul spaniol Ceuta a fost revendicat de Maroc. Tensiunile au izbucnit în această vară, când zeci de mii de marocani . Jucătorii lui Real Madrid și Elche au intrat pe teren în meciul de duminică purtând tricouri albe speciale cu mesajul de susținere: ”Cu toții suntem Ceutani / Orașul nostru, patria noastră”. Totuși, o parte dintre vedetele madrilenilor au recurs la un gest atipic.

Kylian Mbappe a vorbit despre gestul din partida cu Elche: „Sunt complet solidar”

Kylian Mbappe, Vinicius Jr. și Ibrahima Konate au fost zăriți, cu ajutorul camerei arbitrului, . Cei trei le-au suflecat până la nivelul pieptului. Starul francez și-a arătat susținerea pentru locuitorii orașului Ceuta și a explicat de ce a recurs la gestul din debutul partidei.

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”A fost decizia cluburilor să purtăm tricoul, să-l purtăm. Noi, jucătorii, trebuia să-l purtăm. Vreau să spun că sunt complet solidar cu Ceuta și cu toate victimele. Pentru că înainte de a fi jucător, sunt om. Dar am vrut, de asemenea, să fac un gest și să-mi exprim gândurile pentru toți imigranții care și-au pierdut viața și care trăiesc, de asemenea, în condiții dificile.

Nu a fost o poziție ușoară, pentru că, în cele din urmă, oamenii ar putea crede că sunt împotriva locuitorilor din Ceuta, dar nu, absolut deloc. Nu am nimic împotriva lor și îi susțin 100%. Dar am vrut să mă gândesc și la toți oamenii care suferă, pentru că, în cele din urmă, sunt om și nu vreau să prioritizez suferința”, a spus Kylian Mbappe, pentru publicația spaniolă .

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Abde Ezzalzouli a fost amenințat de marocani după ce a purtat tricoul pentru Ceuta

Extrema lui Real Betis, născută în orașul marocan Beni Mellal și crescută în Alicante, a decis să reprezinte naționala nord-africană la nivel de seniori. Abde Ezzalzouli a fost unul dintre jucătorii care au purtat tricoul solidar cu locuitorii din Ceuta, stârnind furia conaționalilor săi.

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Marocanii au transmis mesaje tăioase fotbalistului, prin intermediul rețelelor de socializare: ”A trăda patria nu este o atitudine trecătoare, ci o rușine care rămâne în istorie. Patria nu se vinde, iar cel care o vinde își pierde respectul”. Un alt internaut chiar l-a amenințat pe Abde Ezzalzouli: ”De astăzi, vei trăi înspăimântat. Mâine vei trece prin cel mai groaznic moment al vieții tale”. Jucătorul susține că mesajul nu este unul politic, potrivit .

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Ezzalzouli a făcut parte din lotul preliminar al Marocului pentru Cupa Mondială din această vară. Totuși, fotbalistul lui Elche s-a accidentat la genunchi înainte de startul competiției și a fost înlocuit de atacantul lui Angers, Amine Sbai.