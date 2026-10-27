Kylian Mbappe, scandal de proporții globale imediat după Balonul de Aur! Inamicul public numărul 1 în China după ce l-a criticat pe Mao

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, însă starul a mai primit o lovitură. ”Decarul” naționalei Franței are de suferit și din punct de vedere financiar, fiind reziliate două contracte de colaborare din zona asiatică.

Kylian Mbappe a pierdut două parteneriate din China

Atacantul lui Real Madrid a intrat în dizgrațiile partenerilor săi din China după un interviu. Kylian Mbappe a fost întrebat care glumă l-a amuzat cel mai mult în ultima perioadă, iar fotbalistul a menționat una cu referință la politica dictatorială chineză: ”Cea în care mi-au pus fața pe un dictator chinez. Asta chiar mă face să râd, îl folosesc cu prietenii mei tot timpul”.

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Deși nu i-a menționat explicit numele lui Mao Zedong, pe ecran a fost suprapus celebrul meme care făcea referire la liderul de stat chinez. Postarea a ajuns și la partenerii săi, care s-au dezis de acțiunile fostului campion mondial. Mai mult, cele două branduri au transmis explicit că vor încheia colaborarea cu atacantul lui Real Madrid.

”Începând cu data instanțelor, compania noastră încheie orice colaborare cu Kylian Mbappe. Mengniu se opune ferm și are toleranță zero pentru orice cuvinte sau acțiuni care jignesc sentimentele poporului chinez”, a transmis compania de lactate din China, prin intermediul unui comunicat de presă, conform .

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Un punct de vedere similar l-a avut și compania chineză producătoare de băuturi, Dongpeng. Parteneriatul cu starul francez a fost încheiat prematur: ”Compania noastră se opune ferm și are o politică de toleranță zero față de orice acțiuni care jignesc sentimentele naționale. Începând cu data imediată, încheiem orice cooperare cu Kylian Mbappé. Le mulțumim consumatorilor noștri și presei pentru atenția acordată”.

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Mai multe publicații internaționale au încercat să obțină un punct de vedere din partea lui Kylian Mbappe. Totuși, până în acest moment, fotbalistul nu a oferit nicio explicație legată de derapajul său la adresa Chinei și nici nu a oferit detalii despre încheierea parteneriatelor cu cele două companii asiatice. De asemenea, nu a fost făcută publică odată cu rezilierea celor două contracte.

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30.000.000 de euro per an obține Kylian Mbappe din angajamentele de publicitate, conform

Președintele La Liga a luat atitutudine în cazul Mbappe

După momentul care a creat tensiune în lumea fotbalului, Javier Tebas, președintele La Liga, a oferit un punct de vedere în cazul derapajului lui Kylian Mbappe. Oficialul iberic consideră incalificabil gestul fotbalistului.

”Noi, cei de la La Liga, regretăm profund comentariile lui Kylian Mbappe, care au provocat suferință și ofensă în China. Înțelegem prejudiciul cauzat și, în numele La Liga, aș dori să prezint sincerele noastre scuze poporului chinez.

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Nu putem permite ca acțiunile unei persoane să păteze această relație sau să dăuneze celor peste 20 de cluburi din competițiile noastre profesionale și milioanelor de fani chinezi. Luăm toate măsurile posibile și colaborăm direct cu partenerii și contactele noastre din China pentru a rezolva această situație”, a declarat Javier Tebas, conform .

La Liga are o strategie de expansiune importantă pe teritoriul chinez. O colaborare între liga spaniolă de fotbal și China Media Group facilitează transmiterea campionatului iberic în țara asiatică până în 2029. Mai mult, președintele Javier Tebas a fost numit drept consultant strategic al SuperLigii Chinei. Prin acest rol, oficialii spanioli oferă expertiză în domeniul financiar, al tehnologiei audiovizuale și a marketingului sportiv.

Cine a fost Mao Zedong

Mao Zedong este fondatorul Republicii Populare Chineze și unul dintre fondatorii Partidului Comunist din China, în anul 1943. Acesta s-a aflat la cârma țării până în 1976, când a decedat. De-a lungul mandatului său, Mao Zedong a lansat ”Marele Asalt”. Operațiunea avea drept scop industrializarea într-un ritm alert în China.

De asemenea, în perioada 1966-1976 a eliminat opoziția politică prin violențe masive de clasă, distrugerea patrimoniului cultural și consolidarea cultului său al personalității. Ideologia sa politică a fost bazată pe Marxism-Leninism, dar adaptată la realitățile sociale din China vremurilor sale. În prezent, forma de conducere s-a desprins și este denumită ”Maoism”.