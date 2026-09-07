Kylian Mbappe, scos din sărite la conferință înaintea meciului cu Inter. Francezul a repetat gestul viral al lui Cristiano Ronaldo. Video

ADVERTISEMENT

, într-un gest ce a adus aminte de celebrul episod în care un alt mare atacant al Realului din Madrid, Cristiano Ronaldo, dădea jos de pe masă două sticle de Coca-Cola și îndemna lumea să bea apă: ”Apă! Fără Coca-Cola!”.

Mbappe a îndepărtat sticla de Gatorade

de sticla din fața sa ce conținea un lichid portocaliu. A învârtit sticla, a cântărit-o din priviri dezaprobator, apoi a decis să o trimită undeva sub masa de conferințe. La scurt timp după startul conferinței, o altă sticlă de Gatorade a fost pusă pe masă, în fața francezului. Acesta a repetat gestul, apoi și-a săgetat cu privirea „adversarii” din sală pentru a renunța la idee.

ADVERTISEMENT

Mbappé aparta una botella de en rueda de prensa antes del partido contra el Inter de Milán, recordando al gesto de Cristiano Ronaldo con Coca-Cola en la Eurocopa.

|| Más info 👉🏼 — Reason Why (@ReasonWhy)

Potrivit cotidianului spaniol „ ”, în spatele acestui gest se află un adevărat „război” între superstarurile sportului mondial și sponsorii competițiilor. De exemplu, francezul Mbappe este foarte atent la modul în care îi sunt exploatate drepturile de imagine și evită să promoveze direct sau indirect categorii de produse pentru care nu și-a dat acceptul.

De-a lungul timpului, atacantul a refuzat să-și asocieze imaginea cu tot ce ține de alcool, jocuri de noroc, produse de tip fast-food sau anumite băuturi cu un conținut ridicat de zahăr. În cazul de față, Gatorade este o băutură izotonică pentru sportivi, concepută pentru hidratarea și refacerea electroliților pierduți prin transpirație, dar care poate conține zahăr, în funcție de sortiment.

ADVERTISEMENT

Nu este prima dată când Kylian Mbappe boicotează un sponsor important al fotbalului. În martie 2022, francezul a refuzat să ia parte la o ședință tehnică cu partenerii naționalei Franței, la Clairefontaine, alături de Coca-Cola, Uber Eats, Volkskwagen, Orange, Xbox și Konami, deoarece ar fi intrat în contradicție cu sponsorii săi personali. De asemenea, la Mondial din Qatar, din 2022, a refuzat să ofere vizibilitate brandului de bere Budweiser, sponsor oficial al premiului acordat celui mai bun jucător al meciului.

ADVERTISEMENT

De la cine a pornit acest trend?

Gestul de a refuza promovarea agresivă impusă de competițiile sportive a luat naștere cu mult înaintea lui Cristiano Ronaldo sau Kylian Mbappe. În 2014, în primul meci din finala NBA dintre Miami Heat și San Antonio Spurs, LeBron a suferit crampe severe într-o partidă disputată în condiții improprii, după ce instalația de aer condiționat din arenă a cedat.

ADVERTISEMENT

😳 ¡Mbappé retira la bebida energetica de la rueda de prensa igual que lo hizo Cristiano con Portugal! — Diario AS (@diarioas)

Gatorade, care era sponsor al NBA, a profitat de moment și a lansat o postare ironică pe rețelele sociale: ”Eram pregătiți. Jucătorul care are crampe nu bea produsul nostru”. La scurt timp, însă, postarea a fost ștearsă, dar nu înainte de a deveni problematică. Din acel moment, LeBron James, care are contract de publicitate cu rivalii lui Gatorade, Powerade, a fost surprins de mai multe ori în timp ce dezlipea etichetele Gatorade de pe sticle la conferințe.

Și LeBron nu a fost singurul din NBA care a procedat astfel. Klay Thompson, asociat cu BodyArmer, a îndepărtat la rândul său din fața camerelor sticlele de Gatorade, în timp ce Kawhi Leonard i-a imitat gestul și-a transmis: „Copiii nu ar trebui să bea chestiile astea”.