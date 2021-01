Kylian Mbappe și-a ales viitoarea echipă. A refuzat trei propuneri din partea conducerii lui PSG

Francezul Kylian Mbappe nu vrea să mai rămână la PSG. Nemulțumit și de relația cu noul antrenor, atacantul s-a hotărât să plece la Real Madrid și a refuzat trei oferte de prelungire a înțelegerii cu parizienii.

Ajuns deja la 22 de ani, campionul mondial cu Franța din 2018 a luat hotărârea de a pleca de pe Parc des Princes și crede că Real Madrid este clubul ideal pentru el.

Mbappe se află la PSG încă din 2017 și visează să fie antrenat la Real Madrid de către Zinedine Zidane, cel care i-a fost idol atunci când s-a apucat de fotbal.

Kylian Mbappe și-a ales viitoarea echipă. Vrea să fie idol pe Santiago Bernabeu

Atacantul francez a fost transferat de PSG în vara lui 2017 de la AS Monaco. Pentru a fenta regulile fair play-ului financiar, parizienii l-au adus inițial sub formă de împrumut pe Mbappe, iar după un an aceștia au achitat un total de 180 de milioane de euro pentru a-l păstra definitiv.

Deși a oferit un randament fabulos pe Parc des Princes și a ajutat PSG-ul să cucerească ultimele trei titluri puse la bătaie în Ligue 1, Mbappe vrea să plece de la gruparea pentru care joacă și brazilianul Neymar. Parizienii au reușit să prindă finala UCL în sezonul trecut, dar nu au câștigat-o în fața lui Bayern Munchen.

Chiar dacă antrenorul Thomas Tuchel a plecat de la PSG și a fost înlocuit cu Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe crede că ar avea șanse mai mari să își treacă în palmares cea mai importantă competiție din Europa dacă s-ar transfera la Real Madrid.

Tocmai de aceea, publicația Sport.fr susține că atacantul a refuzat trei oferte de prelungire din partea conducerii pariziene și vrea să plece la „galactici”.

Relație începută cu stângul cu noul manager, Mauricio Pochettino

Mbappe nu este încântat nici de ideea de a colabora cu Mauricio Pochettino. Argentinianul ajuns recent la PSG nu este un antrenor la fel de maleabil precum Thomas Tuchel și nu a ezitat să îl critice public pe atacantul francez după remiza 1-1 de la St. Etienne.

„Kylian trebuie să-și îmbunătățească jocul, ca toți ceilalți. Poate mult mai mult și ar trebui să fie dezamăgit că nu am câștigat. În orice caz, atitudinea sa a fost bună, m-a mulțumit”, a spus Pochettino după partida din precedenta etapă a Ligue 1.

Atacantul este convins că vrea să plece de la PSG la Real Madrid și a refuzat ofertele de prelungire făcute de directorul sportiv Leonardo. Contractul său expiră în vara lui 2022, iar prețul pe care ar trebui să îl plătească oricine vrea să îl aducă mai devreme este unul care se ridică la aproape 280 de milioane de euro! Asta deși cota de piață a lui Mbappe este, conform Transfermarkt, de doar 180 de milioane.