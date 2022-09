Kylian Mbappe şi Erling Haaland au stabilit noi recorduri la startul noului sezon de Liga Campionilor

Kylian Mbappe este decis să rescrie istoria în Liga Campionilor. Izbutind o ”dublă” în prima repriză a confruntării cu Juventus, din prima rundă a ediției 2022-23 a celei mai importante competiții inter-cluburi. Stabilind și un record de precocitate. Și Haaland a marcat, la Sevilla, tot de două ori, cei doi părând deciși să pună în pericol recordul all-time al lui Cristiano Ronaldo.

De cinci minute a avut nevoie pentru a supune defensiva lui Juventus. A fructificat centrarea lui Neymar și a deschis scorul pentru parizieni.

A făcut apoi dubla, în minutul 22. De această dată serviciul a venit din partea lui Hakimi. Iar starul parizienilor a izbutit astfel să fie cel mai tânăr fotbalist care ajunge la 35 de reușite în UEFA Champions League.

A izbutit performanța la vârsta de 23 de ani și 260 de zile. Și a bătut astfel performanța pe care o izbutea Leo Messi. Cel care atingea această bornă la 23 de ani și 307 zile.

De precizat că argentinianul bătea, anterior, cu un an și 140 de zile recordul deținut de legenda lui Real Madrid, Raúl González. Cel care ajungea la 35 de golui la 25 de ani și 82 de zile.

Și dacă tot am amintit de predecesori, să spunem că în topul jucătorilor care au atins cel mai devreme borna 35 se mai regăsesc Karim Benzema (26 de ani și 69 de zile) și Thomas Müller (26 de ani și 185 de zile).

Desigur, Kylian Mbappe nu se va opri aici. Și, trebuie să ținem cont că a ajuns la 35 de goluri în numai 54 de partide. Astfel că, dacă va menține acest ritm poate depăși recordul all-time de goluri, care-i aparține lui Cristiano Ronaldo.

Portughezul, vă reamintim, are 140 de goluri în 183 de întâlniri. Locul secund, înaintea ediției din acest an, este ocupat de Leo Messi, cu 125 de goluri. În timp ce Robert Lewandowski, noul vârf al lui FC Barcelona, și Karim Benzema, vârful lui Real Madrid, au câte 84.

