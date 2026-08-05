Kylian Mbappe și Ester Exposito, o nouă vacanță împreună. Cuplul e unul dintre cele mai urmărite din lume

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La jumătatea lunii august revine pe teren, însă până atunci Kylian Mbappe se detașează complet de fotbal. A plecat într-o nouă vacanță împreună cu iubita sa, Ester Exposito, la scurtă vreme ce au fost fotografiați în țara natală a sportivului.

Kylian Mbappe și Ester Exposito, un cuplu monden

Sunt unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea sportului și au decis să nu se mai ferească de lumina reflectoarelor. Kylian Mbappe (27 de ani) și Ester Exposito (26 ani) au fost văzuți recent în Franța, unde . Atacantul lui Real Madrid a fost însoțit și de mama sa.

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Femeia pe numele său la care fiul său este acționar majoritar din septembrie 2024. A interzis folosirea telefoanelor mobile în cadrul academiei formației care la finalul sezonului trecut a retrogradat în Liga 3, dar și la prima echipă. Lăsând la o parte acest mic scandal fotbalistul a plecat într-un concediu.

Sportivul se bucură de un nouă vacanță alături de actrița spaniolă cu care are o relație sentimentală de câteva luni. Cei doi au ales să profite de ultima lună de vară pe o barcă de lux, unde au imortalizat mai multe imagini spectaculoase. Au distribuit poze similare în social media, una dintre ele prezentând un apus de soare.

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Mai mult, fotbalistul a încărcat o fotografie cu partenera sa de viață. De această dată a decis să nu o mai șteargă, așa cum s-a întâmplat în trecut. Ester Exposito apare cu spatele, în timp ce butonează telefonul mobil. În cadru este surprins și un ecran pe care rulează un film, Kylian Mbappe realizând cel mai probabil această poză.

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Unde au plecat cei doi îndrăgostiți

Kylian Mbappe nu a dezvăluit locația în care se află cu iubita sa, Ester Exposito. Cu toate acestea, într-o imagine apare cu mai multe rochii în mâini, brandul fiind cunoscut în Sardinia, Italia. Această informație a fost confirmată de jurnaliștii de la . Aceștia au remarcat faptul că cei doi îndrăgostiți au călătorit în această regiune la bordul unei bărci.

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Ambarcațiunea îi aparțin jucătorului lui Real Madrid, care are parte de clipe intime împreună cu partenera de viață. Cei doi au încercat să se ferească de paparazzi, dar nu au reușit. Mai mult, atacantul a fost surprins în timp ce intră în postura de fotograf pentru frumoasa actriță. Momentul arată că se simte confortabil în această legătură amoroasă.

În altă ordine de idei, vedeta s-a arătat scandalizată de imaginile generate de inteligența artificială. Acestea îi arată pe cei doi tineri cu alți parteneri de viață, blondina luând atitudine în această direcție. A amenințat că va apela la calea juridică pentru a-și face dreptate, dorind să nu mai fie răspândite știri neadevărate despre sine.

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„În ultimele luni, și mai ales în ultimele zile, s-au răspândit informații false despre viața mea personală. Acestea nu au nimic de-a face cu realitatea sau cu cine sunt eu cu adevărat.

Zvonurile absurde sunt un atac la relația dintre doi oameni și îmi încalcă demnitatea. Nu totul este acceptabil și de data aceasta simt nevoia să stabilesc o limită și să iau măsuri legale”, a scris iubita lui Kylian Mbappe, pe Instagram.