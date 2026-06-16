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Kylian Mbappe și flautul fermecat! Modul inedit în care francezul a celebrat golurile din meciul cu Senegal

Kylian Mbappe a sărbătorit într-un mod inedit prima sa reușită de la Cupa Mondială din acest an, înscrisă în partida contra Senegalului.
Bogdan Mariș
17.06.2026 | 00:36
Kylian Mbappe si flautul fermecat Modul inedit in care francezul a celebrat golurile din meciul cu Senegal
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Kylian Mbappe (27 de ani) a sărbătorit într-un mod inedit după ce a marcat în partida Franța - Senegal. FOTO: Profimedia
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Kylian Mbappe (27 de ani) a avut un debut perfect la Cupa Mondială. Starul Franței a reușit o „dublă” în victoria cu Senegal (3-1), în debutul grupei I, și a adus victoria pentru echipa lui Didier Deschamps după o primă repriză complicată, în care africanii au pus destule probleme. După ce a înscris primul gol, fotbalistul lui Real Madrid a sărbătorit într-un mod inedit, mimând că ar cânta la flaut. De unde a pornit totul.

Kylian Mbappe a „cântat la flaut” după golul marcat la Cupa Mondială. De unde a pornit celebrarea inedită

Înainte de Cupa Mondială, Kylian Mbappe a fost invitat pentru prima dată la o televiziune americană, oferind un interviu prezentatorului James Corden. La un moment dat, acesta l-a întrebat pe francez dacă știe să cânte la flaut. „Părinții mei au dorit să încerc multe lucruri pentru a-mi lărgi orizonturile, pentru că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Am cântat la flaut un an sau doi”, a spus inițial atacantul.

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Britanicul i-a înmânat lui Mbappe un flaut, iar după mai multe încercări, francezul a reușit să producă un sunet. James Corden i-a solicitat apoi lui Mbappe să își sărbătorească prima reușită de la Cupa Mondială mimând flautul. „Ok, la primul meci, voi face asta pentru tine”, a spus atacantul lui Real Madrid, care s-a ținut de cuvânt după ce a înscris contra Senegalului. „Decarul” Franței a depășit două recorduri fabuloase după ce a marcat de două ori în debutul vicecampioanei la turneul final din această vară.

Fază controversată în partida Franța – Senegal

Înainte de a înscrie cele două goluri, Kylian Mbappe a fost protagonistul unui moment controversat. „Decarul” Franței a căzut în careul advers după o intrare a lui Sadio Mane, însă arbitrul iraniano-australian Alireza Faghani nu a arătat punctul cu var, decizia sa inițială fiind de a acorda o lovitură de colț pentru Franța.

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Chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza, „centralul” i-a șocat pe francezi, afirmând că nu se impune acordarea unei lovituri de la 11 metri, deoarece Mbappe ar fi inițiat contactul. Fostul mare arbitru Cristi Balaj a comentat faza în exclusivitate pentru FANATIK. Pentru Franța urmează un duel contra Irakului, care se va disputa pe 23 iunie, de la ora 00:00.

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