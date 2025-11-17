Sport

Kylian Mbappe și PSG, război de 503 milioane de euro! Când anunță Tribunalul decizia finală

Kylian Mbappe s-a despărțit cu scandal de PSG în 2024, pentru a semna cu Real Madrid, iar francezul și fostul său club se află în continuare în proces, sumele solicitate fiind aproape de neconceput.
Bogdan Mariș
17.11.2025 | 23:21
Kylian Mbappe si PSG razboi de 503 milioane de euro Cand anunta Tribunalul decizia finala
Kylian Mbappe se află în continuare într-un război cu fosta sa echipă, PSG. FOTO: Hepta
Kylian Mbappe a părăsit-o pe PSG în 2024 și a semnat cu Real Madrid din postura de jucător liber de contract. Încă de atunci, francezul și gruparea pariziană se află într-un adevărat război, iar despăgubirile solicitate de cele două părți sunt absolut uluitoare. Când ar urma să ia o decizie Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Paris.

Război total între PSG și Kylian Mbappe! Ce sume solicită, de fapt, cele două părți

În 2024, în momentul în care a părăsit-o pe PSG pentru a semna cu Real Madrid, Kylian Mbappe a solicitat suma de 55 de milioane de euro, reprezentând salarii și bonusuri pentru ultimul an de contract. Clubul nu a fost de acord să achite această sumă, reprezentanții lui PSG susținând că gruparea și jucătorul au ajuns la un acord, care nu a fost însă semnat, prin care Mbappe renunța la acești bani pentru a proteja „sănătatea financiară” a formației.

Reprezentanții fotbalistului au catalogat acest lucru drept „o fantezie”, iar conform france24.com, luni, la Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Paris, Kylian Mbappe a solicitat o sumă absolut imensă, 263 de milioane de euro, fostului său club, pentru modul în care a fost tratat și pentru statutul contractului său, care ar fi fost schimbat de cei de la PSG.

De cealaltă parte, actuala campioană a Europei solicită la rândul său despăgubiri, de 240 de milioane de euro, deoarece Mbappe ar fi refuzat să semneze în 2023 cu Al Hilal, care oferea 300 de milioane de euro în schimbul său, pentru a pleca un an mai târziu la Real Madrid din postura de jucător liber, decizie devastatoare din punct de vedere financiar pentru gruparea condusă de Nasser Al-Khelaifi. Decizia în acest proces ar urma să fie anunțată pe 16 decembrie.

Ce realizări a avut Kylian Mbappe la PSG

Kylian Mbappe a semnat cu PSG în 2017, după ce parizienii au plătit 180 de milioane de euro celor de la AS Monaco în schimbul său. În cei 7 ani petrecuți la Paris, internaționalul francez a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului, cu 256 de reușite, depășindu-l pe Edinson Cavani (200 de goluri).

Acesta a cucerit 15 trofee alături de PSG, însă toate au fost pe plan intern: șase titluri, patru Cupe, două Cupe ale Ligii și trei Supercupe. În UEFA Champions League, cea mai bună performanță a parizienilor în perioada petrecută de Mbappe la echipă a fost finala din 2020, pierdută cu 0-1 contra lui Bayern Munchen. PSG avea să câștige în premieră cea mai importantă competiție inter-cluburi la chiar primul sezon după plecarea lui Mbappe.

