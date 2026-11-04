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Kylian Mbappe, ținta ironiilor la meciul din Champions League! Cum au râs fanii de el. Foto

Gabriel-Alexandru Ioniță
04.11.2026 | 21:34
Kylian Mbappe tinta ironiilor la meciul din Champions League Cum au ras fanii de el Foto
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Kylian Mbappe, ținta ironiilor la meciul din Champions League. Foto: Profimedia
Kylian Mbappe, luat peste picior de fani la meciul AEK Atena - Real Madrid din Champions League! Ce au afișat grecii în afara stadionului
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Kylian Mbappe (27 de ani) a fost fără îndoială atracția principală la meciul AEK Atena – Real Madrid, disputat miercuri seară în cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a actualei ediții de UEFA Champions League. Starul francez bineînțeles că reprezintă în continuare cel mai mare pericol pentru oricare apărare.

Cum a fost ironizat Kylian Mbappe înainte de AEK Atena – Real Madrid din Champions League

Iar în acest context, suporterii echipei lui Răzvan Marin (30 de ani) au făcut tot posibilul pentru a-l enerva, și implicit pentru a-l scoate din starea optimă de concentrare pentru acest joc, pe atacant. Astfel, înainte de startul partidei, unii dintre ei a afișat câteva fotografii menite să îl irite pe Kylian Mbappe înainte de intrarea pe teren.

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Mai exact, în primul rând francezul a fost portretizat ca un dictator african, fiind bineînețeles bine cunoscut faptul că despre el se spune că ar fi poreclit exact așa la echipa națională, din cauza faptului că ar afișa destul de frecvent atitudini destul de „ostile” în vestiar față de coechipierii lui. De asemenea, fanii greci au afișat și o poză cu Harry Kane ținând în mâini trofeul Balonului de Aur, premiu pentru care englezul l-a învins recent chiar pe Mbappe, pe lângă Lamine Yamal.

Ironii Kylian Mbappe AEK Atena Real Madrid Champions League
Ironiile la adresa lui Kylian Mbappe de la meciul AEK Atena – Real Madrid din Champions League

 

Răzvan Marin a fost rezervă la AEK Atena și a intrat pe teren în minutul 60

Gazdele din Grecia au deschis scorul în acest meci încă din minutul 12, grație golului marcat de Koita. În minutul 32, Jude Bellingham a egalat pentru madrileni cu o execuție minunată. După pauză, Pilo i-a readus în avantaj pe cei de la AEK Atena cu golul său din minutul 75. Doar că după doar alte trei minute, Kylian Mbappe a restabilit egalitatea în această partidă.

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În cele din urmă, „galacticii” au avut ultimul cuvânt în acest duel. Federico Valverde a înscris și el un gol superb, în minutul 90+2, și astfel a stabilit scorul final, 3-2 pentru echipa antrenată de Jose Mourinho.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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