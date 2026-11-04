Kylian Mbappe, ținta ironiilor la meciul din Champions League! Cum au râs fanii de el. Foto

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe (27 de ani) a fost fără îndoială atracția principală la , disputat miercuri seară în cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a actualei ediții de UEFA Champions League. Starul francez bineînțeles că reprezintă în continuare cel mai mare pericol pentru oricare apărare.

Cum a fost ironizat Kylian Mbappe înainte de AEK Atena – Real Madrid din Champions League

Iar în acest context, suporterii (30 de ani) au făcut tot posibilul pentru a-l enerva, și implicit pentru a-l scoate din starea optimă de concentrare pentru acest joc, pe atacant. Astfel, înainte de startul partidei, unii dintre ei a afișat câteva fotografii menite să îl irite pe Kylian Mbappe înainte de intrarea pe teren.

ADVERTISEMENT

Mai exact, în primul rând francezul a fost portretizat ca un dictator african, fiind bineînețeles bine cunoscut faptul că despre el se spune că ar fi poreclit exact așa la echipa națională, din cauza faptului că ar afișa destul de frecvent atitudini destul de „ostile” în vestiar față de coechipierii lui. De asemenea, fanii greci au afișat și o poză cu Harry Kane ținând în mâini trofeul Balonului de Aur, premiu pentru care englezul l-a învins recent chiar pe Mbappe, pe lângă Lamine Yamal.

Răzvan Marin a fost rezervă la AEK Atena și a intrat pe teren în minutul 60

Gazdele din Grecia au deschis scorul în acest meci încă din minutul 12, grație golului marcat de Koita. În minutul 32, Jude Bellingham a egalat pentru madrileni După pauză, Pilo i-a readus în avantaj pe cei de la AEK Atena cu golul său din minutul 75. Doar că după doar alte trei minute, Kylian Mbappe a restabilit egalitatea în această partidă.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, „galacticii” au avut ultimul cuvânt în acest duel. Federico Valverde a înscris și el un gol superb, în minutul 90+2, și astfel a stabilit scorul final, 3-2 pentru echipa antrenată de Jose Mourinho.