Kylian Mbappe, victima rasismului la meciul contra formației lui Horațiu Moldovan! Un suporter a fost arestat

, formația unde evoluează portarul român Horațiu Moldovan. Pe parcursul jocului, un fan al gazdelor a făcut mai multe gesturi rasiste la adresa francezului, iar presa din Spania a dezvăluit că acesta a fost identificat și arestat.

Un nou scandal de rasism în La Liga! Un fan a fost arestat după gesturile făcute la adresa lui Kylian Mbappe

În minutul 37 al partidei dintre Real Oviedo și Real Madrid, Kylian Mbappe a reușit să deschidă scorul după o pasă decisivă oferită de Arda Guler. În timp ce atacatul sărbătorea reușita, un suporter a făcut un gest rasist la adresa acestuia, imitând o maimuță prin mișcări și sunete, conform .

După ce a fost identificat pe baza imaginilor video, fanul celor de la Real Oviedo a fost arestat, fiind acuzat de crime împotriva integrității morale și crime motivate de ură. De asemenea, a fost propusă o sancțiune administrativă pentru încălcarea Legii împotriva Violenței, Rasismului, Xenofobiei și Intoleranței în Sport, amenda fiind între 60.000 și 650.000 de euro.

Suporterul arestat ar urma să fie interzis pe stadioanele din Spania, dar investigația a fost raportată și parchetului responsabil pentru crimele motivate de ură, iar fanul celor de la Real Oviedo ar putea primi o pedeapsă de până la trei ani de închisoare după gesturile făcute în timpul meciului cu Real Madrid.

Kylian Mbappe, record fabulos la naționala Franței

Kylian Mbappe va reveni la Real Madrid în aceste zile, după ce a evoluat pentru naționala Franței în preliminariile Cupei Mondiale. „Les Bleus” au început calificările cu două victorii, 2-0 cu Ucraina și 2-1 cu Islanda, iar Kylian Mbappe a înscris în ambele jocuri câștigate de echipa națională.

. Fotbalistul lui Real Madrid se află pe locul 2 într-un clasament all-time al celor mai buni marcatori ai Franței, în urma lui Olivier Giroud, care are 57 de reușite.