Kylian Mbappe vrea să plece de la PSG. Cine dă marea lovitură?

Kylian Mbappe este unul dintre cei mai curtați jucători din fotbalul mondial și se pare că francezul nu va mai continua la Paris din 2021, iar jucătorul vrea să facă pasul către campionatului Spaniei sau Premier League.

Clubul care îl dorește cel mai mult e Real Madrid și are prima șansă să îl transfere pe fotbalistul lui Paris Saint-German, deși Barcelona îl dorește și ea pe Camp Nou, mai ales dacă Messi va pleca la finalul sezonului.

Francezul care a fost depistat cu COVID-19, a ratat meciul naționalei Franței cu Croația, dar și debutul în noul sezon la echipa de club, pierdut de PSG 1-0 cu Lens, ba mai mult, va rata și derby-ul cu Marseille.

Kylian Mbappe îl admiră pe Jurgen Klopp, dar Manchester City și United ar putea să îl atragă cu un contract fabulos

Atacantul a spus în repetate rânduri că îl apreciază foarte mult pe Jurgen Klopp și i-ar plăcea să îl aibă ca antrenor, dar Liverpool nu are puterea financiară a giganților Manchester City și United.

În schimb, Florentino Perez micșorează salariile la Real Madrid și vrea să îi păstreze cu orice preț pe Zinedine Zidane și pe căpitanul Sergio Ramos, iar transferurile record de genul lui Kylian Mbappe, au șanse minime de realizare în contextul pandemiei de coronavirus și a crizei economice: ,,Transferurile de acest fel vor trebui să aștepte. Madridul se va întoarce la astfel de mutări mari când va putea”, a spus Florentino Perez.

Potrivit Marca, Florentino Perez anunță o perioadă de secetă pe piața transferurilor, fără nume notabile care să ajungă pe Santiago Bernabeu: ,,Nu vor exista transferuri mari. Situația este foarte dificilă și e greu să le spui jucătorilor că le micșorezi salariile, iar apoi să vadă că faci mutări uriașe”, iar căpitanul Ramos este primul care dă exemplu colegilor săi de echipă.

Mbappe are cifre fabuloase la PSG, însă nu a reușit să câștige niciun trofeu european de când a venit pentru 180 de milioane în 2017 de la AS Monaco, iar atacantul are 90 de goluri și 51 de pase decisive în 124 de meciuri.

Barcelona l-a curtat și ea intens pe atacantul francez, speriată fiind de posibilitatea plecării lui Lionel Messi, a încercat să dea o lovitură de imagine cu aducerea puștiului de 21 de ani, iar gigantul Nike a făcut lobby pentru transferul lui Kylian pe Camp Nou, unul dintre ambasadorii brand-ului.