Adevărul despre oferta de 50 de milioane a lui PSG pentru Kylian Mbappe. Ce face clubul francez pentru a-l păstra pe atacant

Contractul lui Kylian Mbappe cu PSG expiră în vară, iar clubul francez face pentru a-și păstra perla, chiar dacă tot mai multe voci dau ca sigură .

PSG vrea să facă din Kylian Mbappe cel mai bun jucător din istorie

Directorul sportiv al lui PSG, brazilianul Leonardo, a oferit un interviu celor de la Le Parisien, preluat și de , în care a prezentat ultimele noutăți despre situația atacantului francez Kylian Mbappe.

ADVERTISEMENT

Întrebat ce este mai important pentru el, să reînnoiască sau PSG să elimine Real Madrid din optimile Ligii Campionilor, Leonardo a recunoscut că nu poate alege.

„Este greu să te gândești doar la cele două. Când vezi unde am ajuns, este greu să nu te uiți puțin și în spate. Nu uitați că tocmai am trecut printr-o pandemie complicată și pe care am depășit-o”, a spus directorul sportiv al lui PSG.

ADVERTISEMENT

„Nu este adevărat că i-am făcut o ofertă salarială de 50 de milioane de sezon lui Kylian Mbappe. Există un element important: cred că ultimul lucru pe care îl vom pune în acest contract vor fi banii.

Vrem ca prin tot ceea ce îi oferim să devină cel mai bun jucător al tuturor timpurilor. Banii nu sunt importanți pentru Kylian Mbappe. Dar nu despre asta este vorba.

Kylian este atât de valoros încât este mulțumit din punct de vedere financiar. Salariul este ceva secundar. Problema o vom rezolva în 2 minute.

ADVERTISEMENT

Cred tot mai mult că Kylian Mbappe trebuie să continue la PSG. Este o chestiune de sentimente. Orice jucător francez, la început de carieră, își dorește să joace în străinătate.

Nu întâmplător în echipa campioană mondială din 1998 există mulți jucători care, la vremea respectivă, evoluau în afara Franței.

În 2018, Kylian a fost singurul dintre titulari care juca în Ligue 1. Pogba și Griezmann nu au jucat niciodată în Ligue 1, Zidane și-a făcut cariera mai mult în străinătate decât în Franța. E drept, la acel moment nu exista niciun club de dimensiunea lui PSG”, a spus Leonardo.

PSG vrea să-l pună pe Kylian Mbappe în centrul proiectului de dezvoltare a echipei

Directorul sportiv al lui PSG a spus că, în optinia lui, Kyilian Mbappe este cel mai bun jucător al momentului. „Nu vrem să vindem jucători, acesta este spiritul nostru. Kylian a gândit bine lucrurile. Vrem să-l punem în centrul proiectului de dezvoltare a echipei.

Este rezultatul unui cumul de lucruri mărunte. Depinde de noi să-l înțelegem pe Kylian și să știm de ce are nevoie în orice moment.

Când joci la o echipă cu poate cel mai bun jucător în istorie (n.r. – Messi), unde mai este și Neymar, este normal să te întrebi cine este primul, al doilea, și așa mai departe.

Dar există o armonie, un respect între ei. Și există o realitate: Kylian este cel mai bun jucător din lume la ora actuală. Messi a fost la acest nivel, dar este normal să vină jucători care, încetul cu încetul, să schimbe lucrurile.

Nu este vorba de a judeca cine este mai bun. Unul are 23 de ani și celălalt 34. Nu știu ce șanse sunt ca Kylian Mbappe să semneze prelungirea contractului. Atât timp cât nu a semnat cu niciun club, vom face tot posibilul să-l păstrăm”, a încheiat conducătorul lui PSG.