Kyriakos Papadopoulos, mesaj de la rivalul pe post la FC U Craiova: „Să pună osul la treabă”

Kyriakos Papadopoulos este ultimul transfer efectuat de FC U Craiova 1948 în perioada de mercato din această vară. De-a lungul carierei sale, fundașul grec a jucat la formații importante din Germania precum Schalke, Bayer Leverkusen, RB Leipzig și Hamburg.

Kyriakos Papadopoulos este așteptat la antrenamente de colegii săi: „Sper să vină astăzi sau după meci”

Ricardo Grigore a mărturist că fundașul venit liber de contract după despărțirea de Atromitos nu s-a prezentat până acum la antrenamentele celor de la FC U Craiova. Acesta speră ca experiența lui Kyriakos Papadopoulos îi va ajuta pe olteni în sezonul 2022-2023 din Superliga.

„Deocamandată nu și-a făcut apariția la antrenament, dar sperăm să vină de astăzi sau după meci. O să îl primim bine, el este un jucător cu o experiență foarte mare și sper să ne ajute. Sper să fie lângă noi la bine și la rău, pentru că avem nevoie de jucători importanți în echipă”, a spus Ricardo Grigore.

„Este un jucător cu un CV impresionant, care a jucat la cel mai înalt nivel. I-am urmărit meciurile din Champions League. Sper din tot sufletul să ne ajute și să pună osul la treabă”, a mai spus jucătorul celor de la FC U Craiova 1948.

„Mi-a plăcut foarte mult proiectul. Am vrut să vin unde sunt dorit de toate părțile, mă refer de la patron până la antrenor. Aveam nevoie de un restart, am vrut să vin la Craiova, pentru că e un club de tradiție, cu suporteri fanatici și cred că de asta am nevoie în acest moment”, a mărturisit Ricardo Grigore.

„Cu siguranță că temperatura va fi un factor foarte important în meciul cu CFR Cluj”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că partida FC U Craiova 1948 – CFR Cluj se va juca duminică, de la ora 16:00. Ricardo Grigore a declarat înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco” că temperaturile ridicate vor fi o problemă pentru jucătorii celor două formații.

„Cu siguranță că temperatura va fi un factor foarte important în meciul cu CFR Cluj, dar și adversarul este dificil. Sperăm să ne facem jocul și să câștigăm cele trei puncte. Nu am mai jucat (n.r. un meci la care temperaturile să fie ridicate), dar am asistat la un meci de la Campionatul European din 2019”, a spus Ricardo Grigore.

„Cred că a fost tot aceeași temperatură, iar meciul s-a jucat la 16:00, a fost groznic. Suntem jucători profesioniști și de asta suntem plătiți. Trebuie să întrăm pe teren și să jucăm indiferent de vreme”, a încheiat jucătorul formației din Bănie.