Sport

Kyros Vassaras a ales arbitrul pentru Dinamo – FCSB! Cine va conduce „Derby de România”

Dinamo - FCSB se anunţă unul dintre cele mai disputate derby-uri din ultimii ani. Kyros Vassaras a ales arbitrul pentru confruntarea care va avea loc pe "Arcul de Triumf".
Marian Popovici
04.09.2026 | 15:39
Kyros Vassaras a ales arbitrul pentru Dinamo FCSB Cine va conduce Derby de Romania
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Kyros Vassaras a ales arbitrul pentru Dinamo - FCSB! Cine va conduce "Derby de România". Sursa: sportpictures.eu
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Dinamo abordează din postura de lider confruntarea cu FCSB din „Derby de România”. Meciul va avea loc sâmbătă seara, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”. Vor fi doar 7000 de fani în tribune, în condiţiile în care Arena Naţională se deschide pentru fotbal abia pe 14 septembrie.

Istvan Kovacs arbitrează Dinamo – FCSB!

Derby-ul va fi condus la centru de Istvan Kovacs, anunţă Gsp. Arbitrul român a condus în această vară două meciuri la Campionatul Mondial din America, fiind şi singurul arbitru din lume care a condus toate finalele din cupele europene.

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Startul de sezon nu a fost cel mai bun pentru arbitrul din Carei. Prestaţia sa a fost criticată dur în meciul Dinamo – Universitatea Craiova, scor 5-1. În ciuda rezultatului, Kovacs a fost criticat pentru mai multe decizii eronate luate în meci.

Scandal uriaş după un meci din preliminariile Champions League

Ultimul meci pe care l-a arbitrat Istvan Kovacs a fost în Arabia Saudită. Pe 28 august, el a condus confruntarea dintre Al Khaleej şi Al Hilal, scor 1-5. În SuperLiga, arbitrajul lui Kovacs a stârnit controverse şi la UTA Arad – Corvinul 0-0, când a validat golul lui Benga, care a fost anulat de VAR.

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În acest sezon, Istvan Kovacs a condus şi două meciuri din preliminariile Ligii Campionilor. El a fost aspru criticat după arbitrajul din meciul Bodo/Glimt – Royal Union St. Gilloise, încheiat 3-2 după prelungiri. Patronul echipei belgiene a intrat pe teren să îi ceară explicaţii

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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