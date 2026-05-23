Kyros Vassaras a ales arbitrul pentru meciul FCSB – FC Botoșani, din semifinala barajului de Conference League

FCSB – FC Botoșani se joacă duminică, 24 mai, de la 20:30, în semifinala barajului pentru Conference League. CCA a decis numele arbitrului care va conduce de la centru acest meci. Istvan Kovacs este alesul lui Kyros Vassaras. Vezi pe site brigada completă.

Biletul pentru cupele europene în sezonul viitor presupune pentru FCSB un prim meci în Ghencea contra celor de la FC Botoșani, în semifinala barajului pentru Conference League. Bucureștenii au încheiat sezonul cu rezultate modeste, însă speră să își salveze imaginea cu o calificare în cea de-a treia competiție oferită de UEFA. FC Botoșani s-a dovedit un adversar dificil în ultimul timp pentru „roș-albaștri”, astfel că lupta va fi intensă din primul până în ultimul minut.

CCA a decis ca Istvan Kovacs să arbitreze duelul de duminică seara, de pe stadionul „Steaua”. Mihai Marica și Ferencz Tunyogi vor fi asistenții săi, în timp ce Cătălin Popa și Rareș Vidican se vor afla în camera VAR. Al patrulea oficial al confruntării a fost delegat Iulian Călin. Câștigătoarea acestui meci va întâlni Dinamo în barajul final vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”. Istvan Kovacs le-a mai arbitrat pe FCSB și pe FC Botoșani în acest sezon.

În ce meciuri le-a condus Istvan Kovacs pe FCSB și FC Botoșani în acest sezon

Istvan Kovacs a mai avut contact în acest sezon cu FCSB, dar și cu FC Botoșani. Arbitrul originar din Carei a fost delegat la 3 partide ale bucureștenilor, în timp ce pe moldoveni i-a condus o singură dată. Iată la ce meciuri a mai fost delegat:

Rapid – FCSB 2-2 (17 august 2025)

FCSB – Universitatea Craiova 1-0 (5 octombrie 2025)

FCSB – Rapid 2-1 (21 decembrie 2025)

Farul – Botoșani 2-0 (7 noiembrie 2025)

Istvan Kovacs, reclamat la UEFA

Istvan Kovacs este unul dintre arbitri care a condus deja meciuri mari din competițiile europene, fiind primul „cavaler al fluierului” cu toate cele 3 finale (Conference League, Europa League și Champions League) în palmares. Și în actualul sezon, el a oficiat meciuri importante din fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor, precum PSG – AS Monaco 2-2 (în play-off) și Barcelona – Atletico Madrid 0-2 (în sferturi).

Meciul dintre cele două formații iberice s-a lăsat cu un scandal uriaș, Ei au înaintat chiar și o plângere la UEFA. Deși forul european a declarat că astfel de cereri nu sunt acceptate, presa spaniolă a scris totuși că Istvan Kovacs nu va mai primi niciun meci european până la finele sezonului. , întrucât românul nu a mai figurat la „centru” în niciun alt meci din cupele europene de la cel dintre Atletico Madrid și Barcelona.

