Kyros Vassaras a analizat greșelile de arbitraj de la Petrolul – FC Argeș, Hermannstadt – CFR Cluj și Dinamo – Unirea Slobozia. Șeful CCA a omis cea mai „fierbinte” fază a etapei. Video

Kyros Vassaras a analizat greșelile de arbitraj din etapa a 27-a din SuperLiga. Runda a fost marcată de faze controversate la nu mai puțin de trei partide: Petrolul – FC Argeș 2-1, Hermannstadt – CFR Cluj 0-1 și Dinamo – Unirea Slobozia 1-0.

Kyros Vassaras a analizat greșelile de arbitraj. Ce spune despre eroarea lui Radu Petrescu

La scorul de 1-1, „centralul” din București a acordat eronat o lovitură liberă în favoarea piteștenilor. Apoi a fluierat un fault în atac inexistent, fază în urma căreia oaspeții puteau prelua conducerea. Gafele monumentale ale lui Petrescu au fost recunoscute inclusiv de Kyros Vassaras.

„În minutul 85, jucătorul cu numărul 26 de la FC Argeș, în încercarea de a pasa mingea în stânga unui coechipier, lovește cu piciorul în gazon. În acel moment, arbitrul acordă lovitură liberă directă pentru FC Argeș. Apărătorul nu comite nicio greșeală. Nu există niciun contact provocat de nr. 5 de la Petrolul, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat. În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul imediat după fluier, fără a se comite o abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi trimisă mingea în poartă.

Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită. Dacă arbitrul realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz oprirea jocului pentru un fault inexistent, Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a transmis Kyros Vassaras, prin intermediul

Comportament ciudat al lui Vassaras la Hermannstadt – CFR Cluj 0-1

Președintele CCA a analizat apoi două faze de arbitraj din Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Mai întâi, el a pus lupa pe o fază care nu a stârnit controverse după meci. E vorba de penalty-ul primit de gazde în minutul 45. „În minutul 45 al jocului, după o aruncare de la margine, mingea ajunge în careu. Un atacant trage către poartă. În acest caz, arbitrul trebuie să judece două spețe. Un posibil henț sau un posibil fault al apărătorului.

Jucătorul cu numărul 23 ajunge târziu și în încercarea de a juca mingea, face un atac imprudent, primul contact fiind cu glezna adversarului, continuă cu o călcătură pe gheată și după ajunge pe sol.

Considerând ca fiind un atac imprudent, VAR recomandă arbitrului ca faza să fie revăzută. Ca urmare, arbitrul ia decizia corectă de a acorda penalty și cartonaș galben”, a spus președintele CCA.

Ovidiu Hațegan e acuzat că a încălcat protocolul VAR, dar președintele CCA tace

Apoi, elenul a comentat decizia pe care ar fi trebuit să o ia arbitrii după ce Eduard Florescu a ratat lovitura de pedeapsă. Vassaras a recunoscut, ceea ce a văzut toată lumea, că penalty-ul trebuia repetat: „În timpul penalty-ului, portarul a apărat lovitura. Se poate observa că goalkeeperul este într-o poziție regulamentară, iar în același timp, jucătorul cu numărul 17 de la Hermannstadt și jucătorul cu numărul 88 de la CFR Cluj, se apropie la mai puțin de 9,15 metri de minge.

După ce portarul respinge balonul, numărul 17 încearcă să marcheze un gol, în timp ce apărătorul, numărul 88, care de asemenea a pătruns neregulamentar în careu, încearcă să joace mingea.

În spiritul jocului, vin următoarele întrebări. Este evident faptul că apărătorul a împiedicat atacantul să înscrie un gol sau încercarea acestuia de a înscrie un gol? Ar fi corect ca echipa în atac să beneficieze de o nouă șansă în condițiile unei respingeri clare și regulamentare a mingii de către portar?

Dacă în absența apărătorului cu numărul 88, atacantul cu numărul 17 ar fi înscris, golul nu ar fi fost validat, iar jocul ar fi fost reluat cu o lovitură indirectă în favoarea echipei în apărare. În această situație, VAR nu a intervenit considerând greșit că apărătorul nu are impact asupra capacității atacantului de a șuta spre poartă.

Dacă în acest caz, apărătorul cu numărul 88 ar fi fost mai îndepărtat cu un metru față de atacant, puteam considera că nu ar fi avut un impact evident. Totuși, în acest caz, conform literei Legilor Jocului, lovitura de pedeapsă ar fi trebuit repetată”.

În mod surprinzător, președintele CCA nu a scos o vorbă despre celelalte două penalty-uri acordate în Hermannstadt – CFR Cluj, unul pentru gazde și unul pentru oaspeți. Cea mai „fierbinte” fază a meciului și poate chiar a etapei, a fost cea din prelungiri, când, din teren, Chivulete a dat penalty pentru sibieni, dar s-a răzgândit după ce a fost chemat la VAR de Hațegan.

, mai ales că, la precedentul penalty, dictat în favoarea CFR-ului, nu l-a chemat pe „central” să revadă faza. Cu toate acestea, Comisia Centrală a Arbitrilor nu a avut nicio poziție.

A fost sau nu gol pentru Slobozia la meciul cu Dinamo?

Ultima fază comentată de Kyros Vassaras a fost cea petrecut în minutul 66 la Dinamo – Unirea Slobozia 1-0. La scorul de 0-0, ialomițenii au cerut gol în urma unui șut expediat de Nicolae Carnat nu a depășit linia porții cu întreaga circumferință. Vassaras a dat dreptate brigăzii conduse de Sorin Vădana.

În minutul 66, portarul încearcă să respingă mingea după un șut de distanță. Balonul lovește bara și apoi portarul, care se lovește de bară cu piciorul în încercarea sa de a juca mingea, acesta revenind în teren. După ce atacul s-a terminat, arbitrul a acordat lovitură de colț. Arbitrul întârzie reluarea jocului pentru a da timpul celor din VAR posibila marcare a unui gol.

VAR a verificat cu atenție toate imaginile și toate unghiurile de filmare disponibile și nu există o dovadă clară a depășirii liniei de poartă cu întreaga circumferință. Ținând cont de toate unghiurile de filmare, suntem convinși că mingea nu a depășit linia de poartă cu toată circumferința”, a adăugat Vassaras.