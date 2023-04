Kyros Vassaras a izbucnit la conferinţa maraton şi s-a răstit la jurnalişti: “Nu e treaba mea să demisionez! Gata! Vă rog să încetaţi! Presiunea asupra arbitrilor nu va merge”

a avut o conferinţă de presă maraton la Casa Fotbalului în care a vrut să clarifice lucrurile după scandalul iscat la finalul etapei precedente după Rapid – FCSB 1-0, când Horaţiu Feşnic a făcut praf derby-ul.

Kyros Vassaras a izbucnit la conferinţa maraton şi s-a răstit la jurnalişti: “Gata! Vă rog să încetaţi!”

Şeful CCA s-a enervat în momentul în care jurnaliştii i-au transmis că şi a transmis că presiunea asupra arbitrilor nu va funcţiona. Grecul s-a răstit la jurnalişti în mai multe rânduri, spunând că nu s-a gândit niciodată să îşi dea demisia. Cele mai interesante declaraţii:

ADVERTISEMENT

despre mesajul transmis de Feşnic lui Gigi Becali: “Vă rog citiţi cu atenţie. Gata! Presiunea asupra arbitrilor nu va merge. Vă rog frumos să încetaţi. Ei vorbesc doar cu antrenorii şi cu jucătorii pe terenul de fotbal. Avem unii dintre cei mai buni arbitrii din Europa. Solicit respect din partea voastră, pentru că nu este posibil să încurajaţi conducători să vorbească cu arbitrii.

“Treaba mea nu este să demisionez, ci să pregătesc bine arbitri”

despre demisie: “Treaba mea nu este să demisionez, ci să pregătesc bine arbitri. Nimeni nu mă poate acuza că aceşti arbitrii nu sunt bine pregătiţi. Nimeni nu ne poate acuza că atâta timp cât avem doi arbitrii de elită, doi în first class şi suntem printre ţările cu viitor pentru următorii 10-15 ani. În această perioadă, am reuşit să dezvoltăm arbitrii noi. Am făcut tot ce este posibil să avem mai mulţi arbitrii. În fiecare etapă, 8 arbitrii, 8 de rezervă şi 8 VAR. Putem găsi alţii a doua zi? Să mă gândesc la demisie? De ce? Credeți că cluburile vor fi vreodată mulțumite? Toată lumea simte presiunea în acest moment. Un lucru e clar: când cineva vorbește despre greșelile împotriva lui, trebuie să vorbească și despre cele în favoarea sa”

ADVERTISEMENT

despre motivul pentru care suspendările şi deciziile arbitrilor nu sunt publice: “Aţi văzut într-o anumită ţară arbitrii care să vorbească în mass-media? Aţi văzut că aceste lucruri sunt publice? Vreţi să le facem publice? Trebuie să înţelegeţi că treaba noastră nu este să explicăm. Nu trebuie să explicăm fiecare decizie, doar când există o greşeală evidentă. Asta am făcut şi asta vom face. Noi vorbim cu arbitrii după fiecare etapă.

“Niciodată nu voi aduce arbitrii străini. Avem încredere în arbitrii români”

despre motivul pentru care sunt publicate delegările cu 24 de ore înainte de meci: “Arbitrii ştiu mult mai devreme la ce meciuri vor face deplasarea. Sunt informaţi în ceea ce priveşte următorul meci. Delegările sunt anunţate cu 24 de ore înainte de meci pentru a-i proteja pe arbitrii de diverse articole şi scenarii.

ADVERTISEMENT

despre aducerea arbitrilor străini: “Niciodată nu voi aduce arbitrii străini. Avem încredere în arbitrii români şi facem tot posibilul să îi creştem”

despre motivul pentru care arbitrii cu legături politice sunt delegaţi: “Nu sunt reglementări pentru mine să pot să împiedic această treabă. Nu pot interzice cuiva să arbitreze în prima ligă din acest motiv.

ADVERTISEMENT

despre declaraţiile lui Marius Avram care spunea că este “liber la accidentări grave”: “Am explicat şi cred că mesajul poate fi interceptat greşit. Nu există motive clare de intervenţie VAR. Nu am spus că se impunea cartonaş galben sau roşu. Ce vreţi să zic mai mult? Aceste mesaje nu sunt corecte pentru că atunci când vrei să rupi un picior, ştii deja ce vrei să faci”.

ADVERTISEMENT

“Haţegan a fost delegat la un meci cu o etapă înainte, nu e corect să îl deleg la aceeaşi echipă şi runda viitoare”

despre delegarea lui Vidican în camera VAR la Rapid – FCSB 1-0: “Nu a fost o decizie greşită. Vidican este unul dintre cei mai buni arbitri VAR pe care îi avem. Nu trebuie să comparăm un arbitru VAR cu cei din teren. Experienţa VAR e aceeaşi pentru toţi”

despre trimiterea lui Haţegan şi Kovacs în Arabia Saudită: “Haţegan a fost delegat la un meci cu o etapă înainte, nu e corect să îl deleg la aceeaşi echipă şi runda viitoare, la patru zile distanţă. Haţegan a fost delegat, a plecat afară, s-a întors. Acum două zile domnul Kovacs, apoi va fi din nou delegat. De unde ştiţi că aceste meciuri sunt cruciale? Pentru noi, toate meciurile sunt cruciale”

de ce nu vorbeşte româneşte: “Pentru că este mai bine pentru mine să vorbesc în engleză. Facem greşeli şi pe teren, am putea face greşeli şi la conferinţă”