Kyros Vassaras, explicaţii incredibile în faza controversată de la CFR Cluj – Universitatea Craiova. Cum a analizat şeful CCA faza. Video

Kyros Vassaras, șeful de la CCA, a oferit o analiză exactă a fazei complicate ce a stârnit discuții de la partida dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova.
Mihai Alecu
11.05.2026 | 21:15
Analiza CCA a fazei controversate de la CFR Cluj - Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures
În minutul 50 al confruntării din Gruia, o fază prelungită de atac a gazdelor a adus proteste pentru un presupus henț făcut de un apărător al grupării oltene. Totuși, nu s-a ajuns la penalty, pentru că în startul atacului a fost un ofsaid care a fost remarcat de arbitrii din camera VAR.

CCA reacționază după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova

Kyros Vassaras a ținut să explice exact cum se face determinarea unui ofsaid prin sistemul omologat și folosit de arbitrii din SuperLiga în camera VAR. Grecul spune că decizia de „afară din joc” în cazul lui Biliboc a fost una corectă.

„Prima etapă constă în stabilirea cadrului video exact în care mingea este lovită. Această acțiune este realizată manual de către operatorul din camera VAR, sub îndrumarea arbitrului video. Operatorul identifică manual extremitățile corpului (cele care pot înscrie un gol conform regulamentului) pentru cei doi jucători relevanți:

  • Cea mai apropiată parte a corpului atacantului față de linia porții.
  • Cea mai apropiată parte a corpului ultimului fundaș față de linia porții.
  • Odată ce punctele de reper au fost fixate, intervine tehnologia, iar VAR le confirmă. Pe baza calibrării trigonometrice a liniilor (proces efectuat obligatoriu înaintea fiecărui meci), softul calculează automat distanța exactă și specifică concret dimensiunea ofsaidul, eliminând orice marjă de eroare umană în măsurătoare.
  • Verdictul Cromatic și Grafic: Rezultatul final este oferit exclusiv de către calculator și este prezentat printr-un sistem vizual cu două linii trasate, roșie și albastră”, a fost prima parte a comunicatului CCA.

CCA contrazice imaginile date la TV

Folosind un soft propriu, cei de la Digi Sport au contrazis decizia luată în camera VAR și spun că nu ar fi fost ofsaid în minutul 50 al partidei dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Astfel, ardelenii ar fi trebuit să beneficieze de un penalty. A venit însă un răspuns clar de la CCA care spune că liniile trase la TV nu au fost corecte.

  • „Absența Triangulării: Sistemele de analiză TV folosesc, de cele mai multe ori, o proiecție bidimensională pe imaginea video. Spre deosebire de acestea, sistemul VAR oficial se bazează pe triangulare, o metodă matematică complexă care folosește coordonatele mai multor camere simultan pentru a crea o perspectivă 3D reală a terenului.
  • Marja de Eroare: Deoarece nu beneficiază de calibrarea precisă a camerelor făcută pe stadion înainte de meci, sistemele de tip „analiză pe ecran” au o marjă de eroare semnificativă. O linie trasată la televizor poate părea strâmbă sau greșită tocmai pentru că nu ține cont de distorsiunea lentilelor și de unghiul de filmare raportat la sol.
  • Acuratețea Tehnologiei Oficiale: În timp ce graficele TV sunt informative pentru public, softul VAR este singurul capabil să determine cu precizie milimetrică poziția jucătorilor, deoarece este „învățat” să interpreteze adâncimea terenului prin acea triangulare pe care televiziunile nu o au implementată în timp real”, a mai stat scris în comunicatul CCA.

