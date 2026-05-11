Kyros Vassaras, explicaţii incredibile în faza controversată de la CFR Cluj – Universitatea Craiova. Cum a analizat şeful CCA faza. Video

ADVERTISEMENT

În minutul 50 al confruntării din Gruia, o fază prelungită de atac a gazdelor a adus proteste pentru un presupus henț făcut de un apărător al grupării oltene. Totuși, nu s-a ajuns la penalty, pentru că în startul atacului a fost un ofsaid care a fost remarcat de arbitrii din camera VAR.

CCA reacționază după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova

Kyros Vassaras a ținut să explice exact cum se face determinarea unui ofsaid prin sistemul omologat și folosit de arbitrii din . Grecul spune că decizia de „afară din joc” în cazul lui Biliboc a fost una corectă.

ADVERTISEMENT

„Prima etapă constă în stabilirea cadrului video exact în care mingea este lovită. Această acțiune este realizată manual de către operatorul din camera VAR, sub îndrumarea arbitrului video. Operatorul identifică manual extremitățile corpului (cele care pot înscrie un gol conform regulamentului) pentru cei doi jucători relevanți:

Cea mai apropiată parte a corpului atacantului față de linia porții.

Cea mai apropiată parte a corpului ultimului fundaș față de linia porții.

Odată ce punctele de reper au fost fixate, intervine tehnologia, iar VAR le confirmă. Pe baza calibrării trigonometrice a liniilor (proces efectuat obligatoriu înaintea fiecărui meci), softul calculează automat distanța exactă și specifică concret dimensiunea ofsaidul, eliminând orice marjă de eroare umană în măsurătoare.

Verdictul Cromatic și Grafic: Rezultatul final este oferit exclusiv de către calculator și este prezentat printr-un sistem vizual cu două linii trasate, roșie și albastră”, a fost prima parte a comunicatului CCA.

Folosind un soft propriu, cei de la Digi Sport au contrazis decizia luată în camera VAR și spun că nu ar fi fost ofsaid în minutul 50 al partidei dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Astfel, ardelenii ar fi trebuit să beneficieze de un penalty. care spune că liniile trase la TV nu au fost corecte.

ADVERTISEMENT