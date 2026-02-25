Kyros Vassaras, apărat de un “greu” al arbitrajului românesc: “Nu văd pe altcineva în locul lui! Şi-a făcut treaba!” Ce îi reproșează președintelui CCA. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În contextul ultimelor erori majore de arbitraj, în spațiul public au reînceput atacurile la adresa lui Kyros Vassaras, aflat de mai bine de un deceniu în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA). Grecul are un apărător cu ”greutate” în fotbalul intern. E vorba de un fost mare arbitru internațional.

Șeful CCA, Kyros Vassaras, are un aliat de seamă în arbitrajului românesc: “Nu văd pe altcineva în locul lui! Şi-a făcut treaba!”

Marți, la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Porumboiu a fost întrebat despre situația arbitrajului românesc. Moderatorul Horia Ivanovici a vrut să afle de la fostul arbitru internațional cum vede acesta actuala conducere a CCA. În opinia sa, Kyros Vassaras nu ar trebui înlocuit. Porumboiu nu vede niciun posibil înlocuitor pentru grec.

”(n.r. Vassaras pare că a pierdut hățurile. E depășit?) Nu, nu e depășit pentru că la ora actuală, sincer să fiu, nici nu văd un posibil înlocuitor. Până la urmă, el și-a făcut treaba într-un mod pe care îl apreciază că ar fi cel corect.

Din punctul meu de vedere, nu respectă niște reguli și trebuia să imprime și în campionatul nostru o regulă, pe care o folosesc arbitrii în campionatele mari, vorbesc de Italia, de Anglia. Aici, după o eroare care se întâmplă, arbitrul este chemat la VAR. Apoi, după ce vede, în câteva zeci de secunde până într-un minut, el explică faza.

Și lumea pleacă lămurită, pentru că spune dacă a fost ofsaid, dacă a fost henț, dacă a fost fault. Spui treaba asta și nu mai ies atâtea comentarii. Pentru că faci public treaba asta. Așa se va întâmpla și la viitorul Campionat Mondial”, .

Ce critici îi aduce Adrian Porumboiu președintelui CCA în legătură cu delegările

Există și o serie de aspecte pe care la actuala conducere a CCA. Acesta se referă la reținerile de la delegări ale unor arbitri care comit erori majore și viciază astfel unele rezultate din teren. A oferit și unele exemple în acest caz: Andrei Chivulete și arbitrul VAR de la Oțelul – UTA.

”Pe de altă parte, nu îl înțeleg (n.r. pe Kyros Vassaras). Dacă Chivulete a greșit în două meciuri, nu greșeli mici, greșeli care au dus la influențarea rezultatului la Sibiu cu CFR Cluj și a mai arbitrat un meci. Greșeli impardonabile. Arbitru care a fost în camera VAR la Galați cu UTA. Văd că e delegat. Nu-i delegi. Și UEFA face așa. Delegându-i, înseamnă că și-au făcut datoria. Datoria cu ghilimele, pentru că greșelile au fost evidente”, a spus Porumboiu.

