Kyros Vassaras contestă decizia Iulianei Demetrescu din Dinamo – Csikszereda: „Simulare!”. Ce spune despre liniile de ofsaid din Slobozia – CFR Cluj

Etapa cu numărul 16 a avut mai multe controverse de arbitraj, iar prestațiile Iulianei Demetrescu și a camerei VAR din Dinamo – Csikszereda au primit cele mai multe critici. Kyros Vassaras a ales să explice public care era decizia corectă la penalty-ul acordat pentru Alex Musi, dar și de ce nu s-au putut trasa liniile la ofsaid pe stadionul din Clinceni.

Cum a comentat Kyros Vassaras decizia Iulianei Demetrescu din Dinamo – Csikszereda

Deși nu se întâmplă foarte des, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a ieșit de această dată public și a oferit explicații după penalty-ul ușor acordat lui Alex Musi în partida Dinamo – Csikszereda încheiată cu scorul de 4-0.

După ce a revăzut faza din mai multe unghiuri, Vassaras a fost de acord că întrucât fotbalistul nu cade din cauza contactului, ci chiar simulează o lovitură mai puternică. El explică și că nu orice contact în fotbal trebuie penalizat:

„CCA, după analizele săptămânale ale meciurilor, vrea să clarifice intervenția incorectă a VAR care a condus la acordarea greșită a unui penalty. Nu există nicio eroare clară și evidentă pentru ca VAR să intervină în acest caz. Deși există un contact minim pe gheata atacantului, acesta nu este suficient pentru a provoca căderea atacantului și nu-l oprește din a ataca sau juca mingea. Nu orice contact este sancționabil în fotbal.

Fundașul încearcă în mod clar să evite orice contact posibil cu adversarul. Nu există niciun alt contact pe nicio altă parte a corpului adversarului, așa cum a încercat jucătorul să simuleze. O astfel de reacție din partea atacantului nu ajută imaginea fotbalului, și în lipsa contactului, arbitrii sunt instruiți să sancționeze cu cartonaș galben pentru comportament nesportiv – simulare”, spunea Kyros Vassaras într-un clip pus la dispoziție de

Ce s-a întâmplat cu VAR în meciul Slobozia – CFR Cluj 0-1

Deși golul marcat de Andrei Cordea a fost suspectat de ofsaid, Infrastructura stadionului pe care Slobozia și Metaloglobus își joacă meciurile de acasă nu permite de fiecare dată o intervenție precisă în cazul ofsaidurilor din cauza limitărilor tehnice cauzate de poziționarea și unghiul camerelor.

Trasarea liniilor la ofsaid va continua să fie complicată pe acest stadion până când camerele nu vor fi repoziționate. Tocmai de aceea, la golul marcat de Andrei Cordea, în minutul 42, operatorul nu a putut interveni din cauza amplasării camerelor la un nivel mult prea jos, ceea ce i-ar fi limitat considerabil precizia. Acestea sunt cele trei motive explicate de FRF:

„1: Camera principală a fost montată la o înălțime redusă, ceea ce i-a limitat câmpul vizual și a făcut imposibilă trasarea liniei de ofsaid în momentul pasei decisive, deoarece nu toți jucătorii erau vizibili în cadru la momentul dat. 2: Camera din dreapta, de la 16 metri, a surprins doar trei puncte de calibrare. Acest lucru este insuficient pentru calibrarea terenului, făcând imposibilă plasarea precisă a liniei din punct de vedere geometric. 3: Camera din stânga, de la 16 metri, a avut de asemenea o acoperire limitată a cadrului, similar cu camera principală, astfel că nu toți jucătorii implicați în faza de ofsaid erau cuprinși în imagine. Toți acești factori, combinați, fac imposibilă efectuarea unei intervenții precise pentru linia de ofsaid în această situație”, se explică pe

Cum a comentat Cristi Balaj penalty-ul acordat la Alex Musi

și este de părere că cei din camera VAR au încurcat-o în a lua această această decizie în urma presupusului fault, după ce ea a trecut cu vederea faza în timpul meciului și nu a considerat-o ca fiind ceva în afara regulamentului:

„Legat de arbitraj, meciul a început, aș spune, cu simularea lui Musi, în care, chiar dacă a simulat, a primit cadou o lovitură liberă și a simțit că se poate, că e loc. După care am avut acea fază de penalty, în care arbitra Iuliana Demetrescu a fost foarte bine poziționată, a avut un unghi excelent, o felicit pentru decizia luată de a lăsa jocul să continue.

Din păcate am avut un arbitru în camera VAR cu mai puțină experiență, Claudiu Marcu din Constanța, asistat, cred că, de Flueran din Craiova, de la care am pretenții, și aceștia au influențat-o, au chemat-o să revadă faza, sugerând, pentru că în momentul în care te cheamă cel din camera VAR, înseamnă că, în opinia lui, s-a întâmplat ceva foarte clar, ceva evident, peste care este greu să treci. Și i-au prezentat reluări, pe care le-am văzut și noi, cu un contact ușor, care din punctul meu de vedere nu a avut impact asupra lui Musi, asupra atacantului de la Dinamo și la o asemenea fază VAR-ul nu trebuie să intervină pentru că nu s-a întâmplat ceva foarte, foarte clar, ceva evident care să aibă impact asupra atacantului”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.