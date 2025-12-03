Sport
Kyros Vassaras, experiment la UTA – FCSB. Cine arbitrează meciul din Cupa României Betano, după ce acum 3 ani a fost iureș la Arad

Kyros Vassaras a delegat un arbitru fără experiență la meciul UTA - FCSB din etapa a 2-a a grupelor Cupei României Betano. În urmă cu 3 ani, partida a strânit un scandal monstru
Cristian Măciucă
03.12.2025 | 16:16
Kyros Vassaras, experiment la UTA - FCSB. Cine arbitrează meciul din Cupa României Betano, după ce acum 3 ani a fost iureș la Arad.
FCSB are amintiri de coșmar de la Arad, acolo unde, în urmă cu trei ani, a făcut 2-2 cu UTA în Cupa României Betano. Atunci, roș-albaștrii au acuzat arbitrajul lui Adrian Cojocaru. Acum, Kyros Vassaras a delegat un „central” fără prea mare experiență.

George Cătălin Roman, arbitru la UTA – FCSB din Cupa României Betano

Meciul UTA – FCSB poate fi unul crucial pentru roș-albaștri în perspectiva calificării în optimile Cupei României Betano. Duelul de pe „Francisc von Neumann” are loc miercuri, 3 decembrie, de la ora 21:00. Pentru aceasta confruntare, CCA a delegat o brigadă de arbitri, care îl va avea la centru pe George Cătălin Roman (30 de ani).

„Centralul” din Timișoara va fi ajutat de la cele două linii de asistenții Alexandru Filip (Constanța) și Raul Ghiciulescu (Lugoj). Rolul celui de-al patrulea oficial i-a fost oferit lui Florin Mazilu (Satu Mare). În camera VAR se vor afla Szabolcs Kovacs (Carei) și Marius Omuț (Satu Mare).

În acest sezon, George Cătălin Roman a arbitrat doar 6 meciuri din campionatul României, dar niciodată pe FCSB. În schimb, timișoreanul a fost la centru la partida pe care UTA a câștigat-o cu Metaloglobus, în etapa a 15-a, scor 2-0.

FCSB a avut 3 eliminați la ultimul meci jucat la Arad în Cupa României Betano

UTA și FCSB s-au întâlnit și în urmă cu trei ani în faza grupelor din Cupa României Betano. Partida, care s-a terminat 2-2, a fost una de coșmar pentru roș-albaștrii. Antrenată la vremea respectivă de Nicolae Dică, campioana en-titre a primit golul egalizator în al 6-lea minut de prelungiri.

FCSB s-a văzut egalată în condiții speciale. Roș-albaștrii au încheiat partida de pe „Francisc von Neumann” în triplă inferioritate numerică. Acel joc a fost arbitrat la centru de Adrian Cojocaru, care i-a dat afară pe Rachid Bouhenna (83), Risto Radunovic (90) și Octavian Popescu (90+4).

FCSB, cu rezervele la Arad

FANATIK a anunțat în exclusivitate că nu mai puțin de 11 jucători ai campioanei vor fi menajați și nu vor face deplasarea pentru meciul de la Arad. Sâmbătă, 6 decembrie, pe FCSB o așeaptă derby-ul cu Dinamo din campionat.

Cum va arăta FCSB în confruntarea cu UTA din Cupa României Betano: Zima – Pantea, Chiricheș, Dăncuș, Kiki – Alhassan, Edjouma – Toma, Tavi Popescu, Politic – Thiam.

2,22 este cota Betano pentru „2 solist” la UTA - FCSB
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
