Kyros Vassaras, gest incredibil! Solicitare în premieră pentru cluburile din SuperLigă

, iar președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a luat o decizie neașteptată. Grecul a trimis o scrisoare tuturor cluburilor din prima divizie, în care a avut o solicitare pentru conducători și antrenori.

Kyros Vassaras, gest fără precedent. Ce a solicitat grecul

Kyros Vassaras a trimis o scrisoare tuturor grupărilor din Superligă, în care a solicitat ca antrenorii și oficialii echipelor să participe la o întâlnire, care ar urma să aibă loc la sediul FRF pe data de 8 octombrie. Grecul, criticat în repetate rânduri pentru modul în care conduce arbitrajul românesc, recurge în premieră la un astfel de gest.

În cadrul scrisorii, acesta precizează și ce se va întâmpla la sediul Federației. „Dorim să clarificăm modul de funcționare și aplicare al sistemului VAR, să prezentăm noile reglementări din domeniul arbitrajului și să analizăm împreună anumite faze și deciziile luate în baza lor”, a transmis Vassaras, conform .

Scrisoarea transmisă de Kyros Vassaras cluburilor din Superligă

„Stimate domnule președinte,

Am plăcerea de a vă adresa invitația de a lua parte la o întâlnire informală pe care îmi doresc să o am cu reprezentanții tuturor cluburilor din Superligă în data de 8 octombrie 2025, de la ora 17:00, în sala „Nicolae Dobrin” de la Casa Fotbalului. La această întâlnire, fiecare club va putea fi reprezentat de cel mult doi oficiali, precum și de antrenorul principal și/sau antrenorul secund.

Ne dorim ca această discuție să fie o ocazie de dialog deschis și constructiv, prin care să clarificăm modul de funcționare și aplicare al sistemului VAR, să prezentăm noile reglementări din domeniul arbitrajului și să analizăm împreună anumite faze și deciziile luate în baza lor. Considerăm că astfel de exemple concrete vor contribui la o înțelegere mai profundă a arbitrajului așa cum este el astăzi și la consolidarea unei relații de transparență și încredere între cluburi și arbitri.

Sper că veți onora această invitație deoarece cred că această întâlnire va fi benefică tuturor și vă aștept cu interes la Casa Fotbalului. Totodată vă rugăm să confirmați participarea printr-un email la cca@frf.ro în care să menționați și numele și funcția celor prezenți la intâlnire. Cu considerație, Kyros Vassaras”, se arată în scrisoarea transmisă de oficialul grec.

Cine este Kyros Vassaras

Născut la Salonic, Kyros Vassaras a fost un arbitru de top în fotbalul grec, aflându-se la centru în partide de primă ligă în perioada 1995-2009. Între 1998 și 2009, acesta s-a aflat și pe lista FIFA, făcând parte din categoria Elite a UEFA începând din 2004. Grecul a condus meciuri în competiții importante, precum UEFA Champions League, EURO sau Jocurile Olimpice.

Începând din 2014, Vassaras este președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, înlocuindu-l la acel moment pe Alexandru Deaconu. Pe parcursul mandatului, pentru modul în care a condus arbitrajul.