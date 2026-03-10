Sport

Kyros Vassaras, întâlnire de 3 ore cu reprezentanții cluburilor din SuperLiga. Ce au discutat și care au fost marii absenți

Odată cu încheierea sezonului regulat din SuperLiga, Kyros Vassaras s-a întâlnit cu reprezentanții cluburilor. Cine nu a venit la întrevederea cu șeful arbitrajului.
Traian Terzian
10.03.2026 | 20:50
Kyros Vassaras intalnire de 3 ore cu reprezentantii cluburilor din SuperLiga Ce au discutat si care au fost marii absenti
Kyros Vassaras, întâlnire cu reprezentanții cluburilor din SuperLiga înainte de începerea play-off-ului și play-out-ului. Sursă foto: frf.ro
Scandalurile de arbitraj au fost la ordinea zilei în ultima perioadă, iar Kyros Vassaras a ținut să se vadă cu reprezentanții cluburilor din SuperLiga. Președintele CCA i-a așteptat pe oficiali la întâlnirea de la Casa Fotbalului.

Întâlnire la nivel înalt între Kyros Vassaras și reprezentanții cluburilor din SuperLiga

La întâlnirea convocată de Kyros Vassaras au participat 13 dintre cele 16 cluburi de SuperLiga, iar discuțiile s-au întins pe durata a aproximativ 3 ore. S-au clarificat aspecte legate de modul de funcționare și aplicare al sistemului VAR, au fost prezentate noile reglementări din domeniul arbitrajului și s-au analizat faze de joc și deciziile adoptate în baza acestora.

”Am dorit să avem un dialog deschis și constructiv despre arbitraj și despre modul în care sunt aplicate Legile Jocului. Consider că astfel de întâlniri sunt foarte importante pentru a crește nivelul de înțelegere între arbitri, jucători și antrenori.

Transparența și comunicarea contribuie la o mai bună interpretare a fazelor de joc și la reducerea tensiunilor care pot apărea în timpul competițiilor”, a declarat Kyros Vassaras, conform site-ul oficial al FRF.

FCSB a lipsit de la întrevederea cu președintele CCA

La întâlnirea de la Casa Fotbalului au fost prezenți reprezentanții a 13 cluburi din SuperLiga, cea mai sonoră absență fiind cea a oficialilor de la FCSB. Celelalte două cluburi care nu au răspuns solicitării au fost FC Botoșani și FC Hermannstadt.

Se remarcă faptul că Dinamo a fost singurul club care a avut trei oameni la această întrevedere, președintele, antrenorul și căpitanul, în timp ce U Cluj l-a trimis doar pe veteranul Alex Chipciu, iar Farul, care a acuzat în termeni duri explicațiile lui Vassaras după înfrângerea cu CFR Cluj, și-a delegat antrenorul secund.

  • CFR Cluj: Daniel Pancu și Mario Camora
  • Dinamo: Zeljko Kopic, Cătălin Cîrjan și Andrei Nicolescu
  • Farul Constanța: Cristian Sava (antrenor secund)
  • FC Argeș: Marius Șuler și Marius Briceag
  • Csikszereda: Albu Laszlo și Csuros Attila
  • Metaloglobus: Lucian Cazan și Florin Bratu
  • Oțelul Galați: Ionuț Neagu
  • Petrolul: Eugen Neagoe și Paul Papp
  • Rapid: Costel Gâlcă
  • U Cluj: Alex Chipciu
  • U Craiova: Ovidiu Costeșin și Mario Felgueiras
  • Unirea Slobozia: Claudiu Niculescu și Constantin Toma
  • UTA: Adrian Mihalcea

La întâlnirea cu președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor au participat și membri ai staff-urilor echipelor naționale ale României: Ionel Gane, Costin Curelea, Adrian Iencsi și Răzvan Stanca.

Kyros Vassaras vrea să se întâlnească și cu suporterii

Președintele CCA, care a fost aspru criticat în ultima perioadă din cauza greșelilor de arbitraj din SuperLiga, își dorește să continue aceste întrevederi și are în plan o întâlnire și cu reprezentanți ai suporterilor.

”După această întâlnire și cele organizate în luna octombrie, cu conducătorii cluburilor, și în luna ianuarie, cu jurnaliștii, Kyros Vassaras intenționează să organizeze un eveniment similar și cu reprezentanți ai suporterilor echipelor din primul eșalon, în vederea continuării dialogului și a creșterii gradului de transparență în arbitraj”, a notat FRF.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
