Kyros Vassaras, întâlnire de 3 ore cu reprezentanții cluburilor din SuperLiga. Ce au discutat și care au fost marii absenți

Scandalurile de arbitraj au fost la ordinea zilei în ultima perioadă, iar Kyros Vassaras a ținut să se vadă cu reprezentanții cluburilor din SuperLiga. Președintele CCA i-a așteptat pe oficiali la întâlnirea de la Casa Fotbalului.

Întâlnire la nivel înalt între Kyros Vassaras și reprezentanții cluburilor din SuperLiga

La întâlnirea convocată de Kyros Vassaras au participat 13 dintre cele 16 cluburi de SuperLiga, iar discuțiile s-au întins pe durata a aproximativ 3 ore. S-au clarificat aspecte legate de modul de funcționare și aplicare al sistemului VAR, au fost prezentate noile reglementări din domeniul arbitrajului și s-au analizat faze de joc și deciziile adoptate în baza acestora.

”Am dorit să avem un dialog deschis și constructiv despre arbitraj și despre modul în care sunt aplicate Legile Jocului. Consider că astfel de întâlniri sunt foarte importante pentru a crește nivelul de înțelegere între arbitri, jucători și antrenori.

Transparența și comunicarea contribuie la o mai bună interpretare a fazelor de joc și la reducerea tensiunilor care pot apărea în timpul competițiilor”, a declarat Kyros Vassaras, conform al FRF.

FCSB a lipsit de la întrevederea cu președintele CCA

La întâlnirea de la Casa Fotbalului au fost prezenți reprezentanții a 13 cluburi din SuperLiga, cea mai sonoră absență fiind cea a oficialilor de la FCSB. Celelalte două cluburi care nu au răspuns solicitării au fost FC Botoșani și FC Hermannstadt.

Se remarcă faptul că Dinamo a fost singurul club care a avut trei oameni la această întrevedere, președintele, antrenorul și căpitanul, în timp ce U Cluj l-a trimis doar pe veteranul Alex Chipciu, iar Farul, care , și-a delegat antrenorul secund.

CFR Cluj: Daniel Pancu și Mario Camora

Dinamo: Zeljko Kopic, Cătălin Cîrjan și Andrei Nicolescu

Farul Constanța: Cristian Sava (antrenor secund)

FC Argeș: Marius Șuler și Marius Briceag

Csikszereda: Albu Laszlo și Csuros Attila

Metaloglobus: Lucian Cazan și Florin Bratu

Oțelul Galați: Ionuț Neagu

Petrolul: Eugen Neagoe și Paul Papp

Rapid: Costel Gâlcă

U Cluj: Alex Chipciu

U Craiova: Ovidiu Costeșin și Mario Felgueiras

Unirea Slobozia: Claudiu Niculescu și Constantin Toma

UTA: Adrian Mihalcea

La întâlnirea cu președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor au participat și membri ai staff-urilor echipelor naționale ale României: Ionel Gane, Costin Curelea, Adrian Iencsi și Răzvan Stanca.

Kyros Vassaras vrea să se întâlnească și cu suporterii

Președintele CCA, care a fost aspru criticat în ultima perioadă din cauza greșelilor de arbitraj din SuperLiga, își dorește să continue aceste întrevederi și are în plan o întâlnire și cu reprezentanți ai suporterilor.

”După această întâlnire și , și în luna ianuarie, cu jurnaliștii, Kyros Vassaras intenționează să organizeze un eveniment similar și cu reprezentanți ai suporterilor echipelor din primul eșalon, în vederea continuării dialogului și a creșterii gradului de transparență în arbitraj”, a notat FRF.