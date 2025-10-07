Sport

Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”

Dumitru Dragomir a vorbit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre întâlnirea organizată de șeful CCA Kyros Vassaras cu reprezentanții cluburilor din Superligă. Cine „îl va face praf” pe oficialul grec.
Bogdan Mariș
07.10.2025 | 15:38
Mitică Dragomir a vorbit despre întâlnirea organizată de șeful CCA, Kyros Vassaras, cu reprezentanții cluburilor din Superligă. FOTO: colaj Fanatik

Kyros Vassaras a adresat o scrisoare cluburilor din Superligă, în care i-a invitat pe reprezentanții acestora la o întâlnire, care ar urma să aibă loc miercuri, 8 octombrie. Dumitru Dragomir a vorbit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre gestul șefului CCA.

Dumitru Dragomir, reacție surprinzătoare după ce Kyros Vassaras i-a invitat pe șefii din Superligă la o întâlnire

Mitică Dragomir e de părere că inițiativa lui Vassaras este una pozitivă, însă fostul președinte al LPF a afirmat că grecul va fi „făcut praf” de un nume important din fotbalul românesc. „E foarte bine, îl felicit. Dar l-aș ruga pe Gigi Becali să se ducă la ședință și să ia cuvântul. (n.r. Gigi Becali a spus că nu se duce) Se duce Meme Stoica și se leagă puternic de el.

Se vor lega mulți, de la Craiova se duce Cârțu și îl face praf pe Vassaras”, a afirmat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Fostul șef al Ligii Profesioniste a vorbit în cadrul emisiunii și despre „noul Haaland” din fotbalul românesc.

De ce l-a felicitat Mitică Dragomir pe Răzvan Burleanu

Dumitru Dragomir este un contestatar vehement al lui Răzvan Burleanu, însă „Corleone” l-a felicitat pe actualul președinte al FRF pentru decizia de a-l numi pe Kyros Vassaras în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor, pentru că „centralii” români au progresat în Europa în mandatul grecului.

„Eu spun că unul dintre lucrurile bune făcute de Burleanu a fost aducerea lui Vassaras. Dacă nu l-a pus pe Crăciunescu, nu l-a pus pe Porumboiu, nu l-a pus pe Igna, l-a pus pe Vassaras. A fost un arbitru bunicel, nu o stea, nu a fost de talia lui Crăciunescu sau Porumboiu. Dar, ca organizator a fost bun”, a declarat Dumitru Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK.

De când este Kyros Vassaras la conducerea CCA

Kyros Vassaras l-a înlocuit pe Alexandru Deaconu la conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor în 2014, la doar câteva luni după ce Răzvan Burleanu a devenit președintele Federației Române de Fotbal. Grecul a activat ca arbitru în prima ligă din țara natală timp de 14 ani, iar în perioada 2004-2009 a făcut parte din categoria „Elite” a UEFA.

Kyros Vassaras, INTÂLNIRE EXPLOZIVĂ cu șefii cluburilor din SuperLiga după SCANDALURILE din arbitraj

