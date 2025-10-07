Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”

, în care i-a invitat pe reprezentanții acestora la o întâlnire, care ar urma să aibă loc miercuri, 8 octombrie. Dumitru Dragomir a vorbit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre gestul șefului CCA.

Dumitru Dragomir, reacție surprinzătoare după ce Kyros Vassaras i-a invitat pe șefii din Superligă la o întâlnire

Mitică Dragomir e de părere că inițiativa lui Vassaras este una pozitivă, însă fostul președinte al LPF a afirmat că grecul va fi „făcut praf” de un nume important din fotbalul românesc. „E foarte bine, îl felicit. Dar l-aș ruga pe Gigi Becali să se ducă la ședință și să ia cuvântul. (n.r. ) Se duce Meme Stoica și se leagă puternic de el.

Se vor lega mulți, de la Craiova se duce Cârțu și îl face praf pe Vassaras”, a afirmat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ. .

De ce l-a felicitat Mitică Dragomir pe Răzvan Burleanu

Dumitru Dragomir este un contestatar vehement al lui Răzvan Burleanu, însă „Corleone” l-a felicitat pe actualul președinte al FRF pentru decizia de a-l numi pe Kyros Vassaras în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor, pentru că „centralii” români au progresat în Europa în mandatul grecului.

„Eu spun că unul dintre lucrurile bune făcute de Burleanu a fost aducerea lui Vassaras. Dacă nu l-a pus pe Crăciunescu, nu l-a pus pe Porumboiu, nu l-a pus pe Igna, l-a pus pe Vassaras. A fost un arbitru bunicel, nu o stea, nu a fost de talia lui Crăciunescu sau Porumboiu. Dar, ca organizator a fost bun”, a declarat Dumitru Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK.

De când este Kyros Vassaras la conducerea CCA

Kyros Vassaras l-a înlocuit pe Alexandru Deaconu la conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor în 2014, la doar câteva luni după ce Răzvan Burleanu a devenit președintele Federației Române de Fotbal. Grecul a activat ca arbitru în prima ligă din țara natală timp de 14 ani, iar în perioada 2004-2009 a făcut parte din categoria „Elite” a UEFA.

