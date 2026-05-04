Kyros Vassaras, prima măsură după scandalul izbucnit la finalul meciului Universitatea Craiova – Dinamo 2-1: “I-a convocat de urgență!”

Meciul din etapa a 7-a a SuperLigii, Universitatea Craiova – Dinamo, s-a încheiat cu victoria in-extremis a gazdelor, scor 2-1, dar și cu un uriaș scandal de arbitraj. ”Câinii” acuză faptul că golul marcat de olteni în prelungiri a venit în urma unui ofsaid nesemnalizat în prealabil. Reluările au dat dreptate echipei din Capitală. Această eroare a brigăzii conduse de Szabolcs Kovacs, 38 de ani, începe să aducă primele măsuri. Ce a decis, luni, Kyros Vassaras, șeful CCA.

Tensiune, răsturnare de scor, mulți nervi și acuzații dure la adresa arbitrajului. Așa poate fi caracterizat derby-ul etapei a 7-a din SuperLiga dintre Universitatea Craiova și Dinamo. După 45 de minute fără gol, ”câinii” au deschis scorul în Bănie prin Stoinov (59). Foarte rapid, oltenii au restabilit egalitatea, în urma reușitei lui Cicâldău (61). Juveții au dat lovitura prin Nsimba (90+1), jucător introdus pe teren în repriza a doua. După reușita de 2-1 a oltenilor, banca de rezerve a lui Dinamo a ”explodat”.

La unison, . Centralul Szabolcs Kovacs, neajutat de VAR, a rămas de neînduplecat și bucureștenii au plecat învinși acasă. Cele mai noi informații obținute de FANATIK arată faptul că arbitrii din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu, au fost convocați marți, 5 mai, de Kyros Vassaras.

Aceștia vor trebui să explice în fața șefului Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) ce s-a întâmplat în faza incriminată de Dinamo, atunci când Steven Nsimba (marcatorului golului de 2-1) a fost într-o poziție evidentă de ofsaid, a anunțat Horia Ivanovici, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, de luni, 4 mai.

Duminică, 3 mai, Universitatea Craiova a obținut în ultimele minute victoria cu Dinamo, 2-1, grație unui gol înscris în prelungiri de Steven Nsimba. Imediat, , a protestat vehement. Bucureștenii au acuzat un ofsaid pe care brigada de arbitri l-a ignorat complet.

Marcatorul golului victoriei s-a aflat într-un ofsaid uriaș, cu câteva secunde înainte de a ajunge să marcheze. Jocul a fost lăsat să continue și, în cele din urmă, atacantul Craiovei a înscris. În mod absolut șocant, reușita a fost validată. Grave sunt mai multe aspecte: nici asistentul nu a ridicat fanionul și nici oficialii din camera VAR nu au intervenit. Conform protocolului, cei din urmă aveau această obligație.