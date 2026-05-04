Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Kyros Vassaras, prima măsură după scandalul izbucnit la finalul meciului Universitatea Craiova – Dinamo 2-1: “I-a convocat de urgență!”

Scandalul uriaș izbucnit în jurul arbitrajului problematic din meciul Universitatea Craiova - Dinamo 2-1 aduce o primă măsură majoră. Ce a decis Kyros Vassaras.
Adrian Baciu
04.05.2026 | 11:33
Kyros Vassaras prima masura dupa scandalul izbucnit la finalul meciului Universitatea Craiova Dinamo 21 Ia convocat de urgenta
EXCLUSIV FANATIK
Decizia luată de Kyros Vassaras legată de arbitri, după scandalul de la Universitatea Craiova - Dinamo 2-1. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Meciul din etapa a 7-a a SuperLigii, Universitatea Craiova – Dinamo, s-a încheiat cu victoria in-extremis a gazdelor, scor 2-1, dar și cu un uriaș scandal de arbitraj. ”Câinii” acuză faptul că golul marcat de olteni în prelungiri a venit în urma unui ofsaid nesemnalizat în prealabil. Reluările au dat dreptate echipei din Capitală. Această eroare a brigăzii conduse de Szabolcs Kovacs, 38 de ani, începe să aducă primele măsuri. Ce a decis, luni, Kyros Vassaras, șeful CCA.

Ce se întâmplă cu arbitrii care au greșit flagrant la meciul Universitatea Craiova – Dinamo. Decizia luată de Kyros Vassaras

Tensiune, răsturnare de scor, mulți nervi și acuzații dure la adresa arbitrajului. Așa poate fi caracterizat derby-ul etapei a 7-a din SuperLiga dintre Universitatea Craiova și Dinamo. După 45 de minute fără gol, ”câinii” au deschis scorul în Bănie prin Stoinov (59). Foarte rapid, oltenii au restabilit egalitatea, în urma reușitei lui Cicâldău (61). Juveții au dat lovitura prin Nsimba (90+1), jucător introdus pe teren în repriza a doua. După reușita de 2-1 a oltenilor, banca de rezerve a lui Dinamo a ”explodat”.

ADVERTISEMENT

La unison, Florentin Petre și Zeljko Kopic au protestat și au cerut anularea golului pentru un ofsaid la Nsimba. Centralul Szabolcs Kovacs, neajutat de VAR, a rămas de neînduplecat și bucureștenii au plecat învinși acasă. Cele mai noi informații obținute de FANATIK arată faptul că arbitrii din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu, au fost convocați marți, 5 mai, de Kyros Vassaras.

Aceștia vor trebui să explice în fața șefului Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) ce s-a întâmplat în faza incriminată de Dinamo, atunci când Steven Nsimba (marcatorului golului de 2-1) a fost într-o poziție evidentă de ofsaid, a anunțat Horia Ivanovici, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, de luni, 4 mai.

ADVERTISEMENT
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Digi24.ro
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic

Ce s-a întâmplat în minutul 90+1 al meciului Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Duminică, 3 mai, Universitatea Craiova a obținut în ultimele minute victoria cu Dinamo, 2-1, grație unui gol înscris în prelungiri de Steven Nsimba. Imediat, banca lui Dinamo, în frunte cu ”principalul” Zeljko Kopic și cu secundul Florentin Petre, a protestat vehement. Bucureștenii au acuzat un ofsaid pe care brigada de arbitri l-a ignorat complet.

ADVERTISEMENT
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui...
Digisport.ro
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în nici 12 ore

Marcatorul golului victoriei s-a aflat într-un ofsaid uriaș, cu câteva secunde înainte de a ajunge să marcheze. Jocul a fost lăsat să continue și, în cele din urmă, atacantul Craiovei a înscris. În mod absolut șocant, reușita a fost validată. Grave sunt mai multe aspecte: nici asistentul nu a ridicat fanionul și nici oficialii din camera VAR nu au intervenit. Conform protocolului, cei din urmă aveau această obligație.

ADVERTISEMENT
Cum a ajuns Misael Rivas doctorul Rapidului: “Este un specialist! A venit la...
Fanatik
Cum a ajuns Misael Rivas doctorul Rapidului: “Este un specialist! A venit la recomandarea celui care lucrează cu Real Madrid!”
Cristi Chivu a depășit toate așteptările la Inter: “Ziceau că nu îl prinde...
Fanatik
Cristi Chivu a depășit toate așteptările la Inter: “Ziceau că nu îl prinde paltonul! Cu atât mai mare e bucuria titlului”
Fostul magician al Stelei îi cere lui Gigi Becali să taie în carne...
Fanatik
Fostul magician al Stelei îi cere lui Gigi Becali să taie în carne vie: “În vară, FCSB trebuie să schimbe jumătate de lot”
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Nicu Ceaușescu a izbucnit și i-a amenințat pe jucători sub privirile lui Gino...
iamsport.ro
Nicu Ceaușescu a izbucnit și i-a amenințat pe jucători sub privirile lui Gino Iorgulescu: 'Vă bateți joc! Dacă nu jucați, pun Internele pe voi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!