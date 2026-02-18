Kyros Vassaras, reacție șocantă după ce cluburile din SuperLiga au dat cu arbitrii de pământ: „Pun în pericol siguranța brigăzilor”

ADVERTISEMENT

din ultima etapă. Președintele CCA nu i-a iertat însă pe conducătorii de club care au jignit și care au lansat acuzații grave la adresa „cavalerilor fluierului”.

Kyros Vassaras își apără arbitrii! Mesaj dur pentru echipele din SuperLiga

A fost haos la finalul mai multor meciuri din etapa a 27-a din SuperLiga. Primul care a fost pus la zid a fost Radu Petrescu. „Centralul” de la Petrolul – FC Argeș 2-1 a cât și de alți oameni din lumea fotbalului.

A urmat apoi nebunia de la Hermannstadt – CFR Cluj 0-1, acolo unde brigada condusă de Andrei Chivulete a comis mai multe erori și În colimator a fost luat și Ovidiu Hațegan, cel care s-a aflat în camera VAR la partida de la Sibiu.

„CCA condamnă ferm orice formă de discurs care incită, direct sau indirect, la violență împotriva arbitrilor. Limbajul care depășește limitele criticii constructive și încurajează agresivitatea este inacceptabil într-o societate civilizată și într-un sport care promovează valorile fair-play-ului.

În contextul declarațiilor recente făcute imediat după meciul Petrolul – FC Argeș, se exprimă dezaprobarea totală față de orice discurs care poate fi interpretat ca instigare la violență sau agresiune”, a transmis Kyros Vassaras, prin intermediul unui comunicat emis pe site-ul

Conducătorii de cluburi, acuzați că amenință și folosesc un limbaj care încurajează

Kyros Vassaras este președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul Federației Române de Fotbal începând cu anul 2014. „Arbitrajul reprezintă un pilon fundamental al fotbalului. Orice eroare, fie ea reală sau percepută, trebuie analizată prin mecanismele regulamentare existente, nu prin amenințări sau printr-un limbaj care încurajează acte de agresiune.

Oficialii cluburilor de fotbal au responsabilitatea de a promova fair-play-ul. Discursul radical nu face decât să creeze tensiuni inutile în stadioane și să pună în pericol siguranța brigăzilor de arbitri.

Fotbalul înseamnă respect și educație. Atunci când liderii din sport folosesc cuvinte care pot genera violență, întreaga structură a competiției are de suferit”, a adăugat grecul din fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

