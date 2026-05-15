Kyros Vassaras șochează din nou: i-a retrogradat pe Istvan Kovacs și Marian Barbu la Liga 2 în etapa în care se joacă finala campionatului!

Considerați cei mai buni arbitri români ai momentului, Istvan Kovacs (41 de ani) și Marian Barbu (37 de ani) nu vor arbitra în SuperLiga în acest weekend. Unde i-a trimis Kyros Vassaras pe cei doi.
Traian Terzian
15.05.2026 | 17:37
Unde i-a delegat Kyros Vassaras pe Istvan Kovacs (41 de ani) și Marian Barbu (37 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
În ciuda faptului că în weekend este ”finala” pentru titlu în SuperLiga dintre Universitatea Craiova și U Cluj, Comisia Centrală a Arbitrilor a hotărât ca nici Istvan Kovacs și nici Marian Barbu să nu conducă jocul din Bănie. Însă, cei doi au fost delegați alte meciuri cu miză.

Istvan Kovacs și Marian Barbu, delegați la bătălia pentru promovare în SuperLiga

Președintele Kyros Vassaras a hotărât să-i trimită pe Kovacs și Barbu la partide din Liga 2. La prima vedere ar părea o ”retrogradare”, însă trebuie ținut cont că este ultima etapă a play-off-ului și cei doi vor conduce jocurile care vor decide ultima echipă promovată direct în SuperLiga.

Astfel, Kovacs, care are în acest sezon 36 de delegări în toate competițiile, va conduce întâlnirea din Ghencea dintre Steaua și FC Voluntari. El va fi ajutat de asistenții Marius Badea și Florin Iftode, iar arbitru de rezervă a fost delegat Darius Iviniș.

La rândul său, Barbu va merge la Sfântu Gheorghe pentru duelul dintre Sepsi și Chindia Târgoviște. Asistenți vor fi Ionel Dumitru și Claudiu Șchiopeț, iar ca rezervă a fost trimis Dragoș Țurcanu. Jocurile din etapa a 10-a a play-off-ului sunt programate sâmbătă, 16 mai, de la ora 11:00.

Clasament play-off-Liga 2

Meciurile din Ghencea și de la Sfântu Gheorghe sunt decisive în stabilirea echipei care va obține direct promovarea în SuperLiga, alături de Corvinul. Înaintea ultimei runde, covăsnenii au două puncte avans în clasament și șanse foarte mari de a încheia sezonul pe poziția secundă.

Cine va arbitra Universitatea Craiova – U Cluj

În acest weekend se poate decide și titlul în SuperLiga. Universitatea Craiova va primi vizita lui U Cluj și se poate încorona campioană în cazul unei victorii. Din informațiile FANATIK, Kyros Vassaras a pregătit delegarea lui Marcel Bîrsan pentru acest joc.

La prima vedere pare o alegere surprinzătoare faptul că niciunul dintre cei mai bun doi arbitri români ai momentului, Istvan Kovacs și Marian Barbu, nu au fost delegați la întâlnirea din Bănie, dar există și o explicație pentru asta.

Kovacs a condus la centru partida din turul play-off-ului, atunci când l-a eliminat corect pe Monday Etim. În plus, ”centralul din Carei a arbitrat-o și în runda precedentă pe Universitatea Craiova, în remiza din deplasare cu CFR Cluj.

La rândul său, Barbu nu putea să conducă ”finala” campionatului, după ce la mijlocul săptămânii a fost trimis la ultimul act al Cupei României în care oltenii s-au impus în fața ”șepcilor roșii” la loviturile de departajare.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
