Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Kyros Vassaras, unde ai fost? Șeful CCA, vinovat pentru arbitrajul dezastruos din Bosnia – România 3-1? „Nota 4! Stai jos!”

Kyros Vassaras a fost scos țap ispășitor pentru arbitrajul catastrofal de la Zenica, acolo unde România a pierdut în fața Bosniei, scor 1-3. Unde a greșit șeful CCA
Cristian Măciucă
18.11.2025 | 07:00
Kyros Vassaras unde ai fost Seful CCA vinovat pentru arbitrajul dezastruos din Bosnia Romania 31
EXCLUSIV FANATIK
Kyros Vassaras, unde ai fost? Șeful CCA, vinovat pentru arbitrajul dezastruos din Bosnia - România 3-1? „Nota 4! Stai jos!” FOTO: Fanatik
Adrian Mutu, Marius Șumudică și Horia Ivanovici au pus tunurile pe Kyros Vassaras. Președintele CCA a fost găsit vinovat pentru arbitrajul execrabil pe care Michael Oliver l-a avut în Bosnia – România 3-1.

Kyros Vassaras, acuzat pentru arbitrajul de la Bosnia – România 3-1

Michael Oliver a fost arbitrul delegat de UEFA să conducă partida decisivă pentru locul 2 din Grupa G a preliminariilor CM 2026, Bosnia – România 3-1. Englezul a fost făcut praf după ce le-a iertat pe gazde de o eliminare, iar lui Denis Drăguș i-a dat direct cartonașul roșu.

„Păcăt și de Drăguș, mi-am adus aminte și de el. A fost roșu, să trecem peste asta, dar nu a fost un gest pe care nu a vrut să-l facă. Adversarul a venit din spate, nu l-a văzut. Bine, probabil trebuia să facă alt procedeu pentru a opri mingea, dar el este un jucător spectaculos. Pentru el preluarea aia era ceva normal la nivelul ăla.

(Cum ți s-a părut arbitrajul lui Michael Oliver?) Nu mi s-a părut foarte OK. La Marin era roșu. E rezultatul influențat, dar dacă vedeam echipa României că are reacție și joacă la același nivel de agresivitate cu Bosnia, atunci aș fi vrut să văd cum cântărește deciziile centralul. Nu am văzut acest lucru, dar nu am ce să spun. Nu am avut parte de cel mai bun arbitraj, dar nici nu aș da vina pe arbitraj”, a declarat Adrian Mutu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Kyros Vassaras e șeful CCA de peste un deceniu

Grecul Kyros Vassaras conduce arbitrajul românesc din anul 2014, încă de la primul mandat al lui Răzvan Burleanu în fruntea FRF. Elenul e arătat cu degetul pentru delegarea lui Michael Oliver la Bosnia – România 3-1. 

„Gândește-te la hențul de la București. Nu se poate așa ceva, este incredibil. E mână clară, nu ai cum să contești așa ceva. Gândește-te că poate nu-l mai schimbă pe Bîrligea, în momentul în care îi dai cartonaș roșu jucătorului care a intrat la Marin”, a spus și Marius Șumudică.

„Noi cei care am jucat fotbal știm că 10-15% e, de cele mai multe ori, spre gazde”, a specificat Adrian Mutu. „Adi, într-un meci de genul acesta, cu așa încărcătură și miză, e mult de tot 10-15%. Vassaras, nota 4! Stai jos! De data asta e nota 4. Cum l-am umflat de atâtea ori, așa îi arăt, nota 4!”, a spus Horia Ivanovici.

Kyros Vassaras, VINOVAT de ARBITRAJUL SCANDALOS de la Bosnia - Romania? DEZBATERE APRINSA in direct

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
