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Inter se află într-un moment încărcat din punct de vedere administrativ. Contractele mai multor vedete de pe ”Giuseppe Meazza” se află pe final, iar . Totuși, mai multe tentative ale lui Giuseppe Marotta nu s-au concretizat.

Cristi Chivu poate pierde o vedetă din lotul lui Inter

Printre jucătorii care nu au ajuns la un acord cu oficialii ”nerazzurrilor” se află și mijlocașul echipei, Hakan Calhanoglu. Ajuns la 32 de ani, turcul încă evoluează la nivel înalt și este decisiv pentru trupa lui Cristi Chivu. Astfel, mai multe cluburi au devenit interesate de serviciile sale și ar profita de faptul că, în iarnă, îl vor putea transfera gratuit.

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Printre cluburile interesate ar fi chiar și Juventus. ”Bătrâna Doamnă” l-ar putea integra în formula de joc a lui Luciano Spalletti. Posibila mutare este susținută de unul dintre cei mai importanți oameni pentru fotbalist. Mai precis, este vorba despre Massimiliano Mirabelli, directorul sportiv al lui AC Milan care l-a adus în Italia, de la Beyer Leverkusen, în 2017. Mai mult, a comparat posibila mutare a lui Calhanoglu la Torino, cu cea făcută de Andrea Pirlo, la începutul deceniului trecut.

”Ar fi potrivirea perfectă pentru o echipă tânără și puternică. Cu experiența sa, ar avea capacitatea de a acționa ca un lider și de a schimba fața mijlocașilor lui Juventus. Ar fi o achiziție excelentă. Gândurile mele se întorc în 2011: ar fi echivalentul sosirii lui Andrea Pirlo. El a fost unul dintre protagoniștii acelei ere minunate în care Juve câștiga atât de mult. Repet, l-aș transfera pe jucătorul de la Inter gratuit pentru totdeauna”, a declarat Massimiliano Mirabelli, conform .

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16.000.000 de euro este cota de piață a lui Hakan Calhanoglu, conform

Vedeta lui Inter traversează o criză de formă

Mijlocașul turc a fost unul dintre ”motoarele” lui Cristi Chivu în drumul spre câștigarea unui nou Scudetto, în stagiunea precedentă. Începutul acestui sezon a fost unul bun pentru Hakan Calhanoglu, care reușise două goluri în primele trei meciuri din Serie A.

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Problemele suferite la mușchiul abductor și absența din lotul pentru partidele cu Udinese (5-3) și AS Roma (2-2) au pus capăt seriei bune. De atunci, internaționalul din ”țara semilunii” a mai reușit un singur gol pentru Inter, .

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