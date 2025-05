„L-a adus Ludovic Orban” Ciprian Ciucu dezvăluie ascensiunea lui Nicușor Dan spre Primăria Capitalei

Marți, la „Testul Puterii cu Denise Rifai” de pe FANATIK, Ciprian Ciucu a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre ascensiunea lui Nicușor Dan în politică și despre deciziile din culisele PNL, care l-au privat chiar pe el de șansa de a deveni primar general al Capitalei în 2016.

Nicușor Dan, adus de Ludovic Orban la PMB

Ciprian Ciucu a povestit că în anul 2016 și el a candidat la Primăria Generală a Municipiului București, dorindu-și funcția de primar general. A participat la dezbateri cu Vlad Voiculescu și Nicușor Dan și consideră că a fost convingător.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, planurile lui Ciprian Ciucu nu s-au putut îndeplini fiindcă a apărut Ludovic Orban în joc. Fostul lider PNL și fost premier a decis, atunci, să îl susțină pe Nicușor Dan și l-a obligat pe Ciprian Ciucu să candideze pentru una dintre cele

Deși a fost îndepărtat din cursa pentru Primăria Generală, Ciprian Ciucu nu s-a retras. A devenit ulterior președinte al PNL București și, chiar dacă relația cu Nicușor Dan nu a fost ideală, afirmă că i-a susținut în permanență mandatul de primar general. Nu i-a blocat proiectele și i-a oferit sprijin politic total în perioada cât a condus filiala liberală din Capitală.

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu îl susține pe Nicușor Dan, chiar dacă au avut tensiuni

Chiar și în contextul unor tensiuni apărute în campaniile trecute, când Nicușor Dan a susținut un alt candidat, nu pe Ciucu, primarul Sectorului 6 spune că, în fața unei mize istorice, trecutul nu mai contează.

În prezent, Ciprian Ciucu este de părere că pericolul reprezentat de George Simion este real și că singura Iar dacă el a fost capabil să lase la o parte neînțelegerile personale și să susțină un om cu care nu a avut o relație politică perfectă, atunci același pas ar trebui făcut și de alți români care au îndoieli.

ADVERTISEMENT

„Peste un an, doi, devin președinte PNL București. Ce fac? Îl susțin pe Nicușor Dan. Nu i-am picat niciun proiect. I-am susținut mandatul. N-a avut niciun impediment să-și exercite funcția de primar cât eu am fost președintele PNL București. N-am avut cea mai bună colaborare cu dânsul. Nu vreau să mint. Am avut anumite blocaje la nivelul PMB București.

ADVERTISEMENT

„Nicușor Dan este soluția pentru România”

Dar una e una și alta e alta. Dacă eu trec peste tot ceea ce ne-a despărțit în trecut și zic că, în acest moment, , iar Nicușor Dan este soluția pentru România…

Dacă eu trec – și în fața mizei istorice las deoparte micile mele neînțelegeri cu Nicușor Dan din trecut, în care, sincer, cred că nu am foarte multe de reproșat, pentru că i-am creat spațiu politic să acționeze, i-am creat toate posibilitățile… Și trec peste asta și spun activ, responsabil: da, omul ăsta este soluția în acest moment. Atunci cred că ar trebui să o facă și alți români. Și n-am vorbit despre alții. Am vorbit despre mine”, a declarat Ciprian Ciucu la „Testul Puterii cu Denise Rifai”, emisiune marca FANATIK, LIVE în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18:00.