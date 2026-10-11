L-a convins pe Neluțu Sabău după Farul – Petrolul 3-1: ”Se cere în echipă! Îl felicit!”

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Chiar dacă echipa s-a impus în partida Farul – Petrolul 3-1 și a urcat pe locul 6 în clasament, Neluțu Sabău a găsit și lucruri care nu i-au plăcut. La plusuri a vorbit despre tupeul pozitiv al puștiului Răzvan Marincean (17 ani), care a reușit primul său gol în SuperLiga.

Reacția lui Neluțu Sabău după Farul – Petrolul 3-1

Imediat după , din etapa a 11-a a SuperLigii, tehnicianul Farului s-a arătat încântat de execuția fabuloasă a lui Cristi Ganea de la primul gol și l-a lăudat pe Răzvan Marincean pentru felul cum a intrat pe teren în repriza secundă.

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”De pe margine s-a văzut destul de bine. Am avut controlul jocului, mai ales în prima parte, am reușit să marcăm de două ori, puteam chiar să facem 3-0. După s-a mai echilibrat jocul. A venit acel gol care ne-a dereglat puțin și am făcut greșeli. Ne-a fost puțin teamă.

Îmi place că începem să avem identitate. Jucăm așa cum ne propunem, vrem să controlăm jocul rapid, cu una, două atingeri. Este această preocupare și este un progres. Este o victorie clară, muncită.

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Mă bucur foarte mult de cum a intrat Mărincean, se cere în echipă. Așa trebuie să intre un jucător. Dacă nu ai realizări, trebuie să alergi. Vreau să-l felicit! A intrat foarte bine. Golul lui Ganea a fost senzațional, o execuție extraordinară, un gol frumos. A avut fașă și nu a făcut entorsă (n.r. – râde). A intrat bine și el, mai glumim, dar a fost un gol senzațional”, a declarat Sabău, la flash-interviu.

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Scandal monstru la malul Mării Negre

În finalul intervenției, Ioan Ovidiu Sabău a vorbit și despre conflictul dintre fanii Farului și conducerea clubului. Suporterii ”marinarilor” l-au înjurat pe Gică Popescu și au afișat câteva bannere dure, după ce fostul internațional , din etapa precedentă, când o torță aruncată în mijlocul fanilor ”roș-albi” a rănit o femeie.

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”Nu trebuie să existe niciun conflict, aici sunt oameni dedicați, care pun pasiune. Vrem ca fanii noștri să facă parte din echipă. Noi ceea ce facem, o facem din pasiune pentru acest club. Trebuie să fim împreună, doar așa suntem puternici”, a spus Sabău.