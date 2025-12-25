L-a costat aproape 3 milioane de euro, dar l-a catalogat „obscen”. Ce cadou și-a făcut Ion Țiriac de Crăciun. Foto

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac este cunoscut pentru faptul că nu se uită la bani, mai ales când își face poftele. Ce cadou l-a costat însă aproape 3 milioane de euro și l-a făcut să spună despre el că este „obscen”.

Cadoul „obscen” pe care și l-a făcut Ion Țiriac de Crăciun

Ion Țiriac, , este unul dintre puținii oameni din țara noastră care se poate lăuda cu un statut material foarte bun încă din anii comunismului și până în prezent.

În 2023, chiar de Crăciun, acesta și-a mărit impresionanta colecție de mașini cu un nou exemplar. Mai exact, atunci, Țiriac și-a cumpărat un Mercedes AMG Project One, automobil pentru care a recunoscut că a așteptat nu mai puțin de 5 ani și care l-a costat aproape 3 milioane de euro.

„Este un prim pas. Se pot face şi altele. Coincide cu descărcarea lui Project One. Acea maşină pe care de cinci ani de zile o aştept, a ajuns astă-noapte (n.r vineri noapte), acel Mercedes de curse, Project One.

Nu întrebaţi cât costă pentru că este obscen, dar îl avem şi este în colecţie. Îl vom desface împreuna imediat după Anul Nou”, a declarat Ion Țiriac, în urmă cu doi ani.

Ce pensie încasează Ion Țiriac

Ion Țiriac a fost discret în ceea ce privește pensia pe care o încasează de la statul român. Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu mai bine de un an, celebrul afacerist român a spus că se simte stânjenit de acest subiect. Totuși, se vehiculează că are aproximativ 750.000 de euro,

„Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am. Nici nu ştiu cât am dreptul la pensie şi aşa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu ştiu! Nu ştiu”, spunea anul trecut Ion Ţiriac, pentru