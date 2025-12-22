L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

22.12.2025
În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Gigi Becali s-a declarat mai mult decât impresionat de modul în care a jucat Darius Olaru în meciul FCSB – Rapid 2-1, în primul rând bineînțeles pentru golul superb marcat.

Gigi Becali, în extaz după evoluția lui Darius Olaru din meciul FCSB – Rapid 2-1

De asemenea, cu aceeași ocazie, patronul campioanei României a explicat și cum a ajuns la concluzia că era nevoie ca Pantea să fie titularizat pe postul de fundaș stânga în locul lui Risto Radunovic, astfel încât Alex Dobre să fie „anihilat”, ceea ce s-a și întâmplat în cele din urmă în măsură destul de mare.

„Jucătorul care și-a revenit, și nu sută la sută, 90 la sută, parcă e de pe altă planetă, este Olaru. El când a dat pasa aia la Bîrligea de i-a dat-o să dea golul, eu am țipat: ‘Bă, dă, mă, în dreapta, mă!’. Adică să dea la Cisotti.

De unde a inventat pasa aia să îi dea lui Bîrligea acolo dintre 4 jucători și să îi returneze să dea gol? Aia e invenție din asta genială! După aia pasa aia când îl lasă pe Bîrligea singur cu portarul. Acolo iar este, din prima, adică ceva…

Și în afară de Olaru toată echipa. În momentul când Rapid nu respiră, totuși e Rapid, când nu poate să atingă mingea… Radunovic e mai valoros, e adevărat, dar aveam nevoie de Pantea în stânga, să stea lângă Dobre, nici să nu o atingă Dobre. E greu să-l ții pe Dobre dacă nu ai un jucător iute, să alerge, de viteză.

Și atunci am zis că trebuie să joace Pantea ca să poată să îl țină pe Dobre, că pe Radunovic, Radunovic e valoros, dar are aia a lui foarte lejeră, stă bine în teren, crede el că merge așa, dar nu merge așa. Dobre ăla te face așchiță, trebuie să stai lângă el, lipit de el. Radunovic e ca să ții de minte. Dobre e bun pe viteză”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Gigi Becali, discurs exploziv după FCSB - Rapid 2-1

