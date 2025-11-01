L-a făcut pe Edi Iordănescu să plece de la Legia Varșovia și acum atacă FRF: „Nu m-a sunat nimeni!”

Edi Iordănescu și Legia Varșovia s-au despărțit oficial după meciul pierdut cu 1-2 în Cupa Poloniei în fața celor de la Pogon Szczecin. Valentin Cojocaru, portarul român din poarta echipei victorioase, a reacționat la adresa FRF după performanța realizată. Ce a spus, de fapt.
Mandatul lui Edi Iordănescu la Legia Varșovia s-a încheiat oficial după 1-2 cu Pogon Szczecin. Fostul selecționer al României l-a avut ca adversar direct pe Valentin Cojocaru, care evoluează pentru clubul din Ekstraklasa din vara anului trecut.
Ulterior, portarul în vârstă de 30 de ani, care a contribuit la plecarea lui Edi Iordănescu, a vorbit despre FRF. El a precizat că nimeni de la echipa națională nu l-a contactat pentru mai mult decât o simplă urare de ziua sa de naștere.
„(n.r. Ce contacte ai mai avut cu cineva de la echipa națională?) N-am avut niciun contact cu nimeni. Doar de ziua mea îmi mai urează ‘La mulți ani!’ și cam atât. Din păcate nu, nu m-a sunat nimeni”, a declarat Valentin Cojocaru, la TV Digi Sport.
Edi Iordănescu a transmis pentru FANATIK o primă reacție după cele întâmplate între el și clubul Legia Varșovia. Antrenorul român a precizat că nu a fost dat afară și că își dorește ca staff-ul său să fie recompensat.
„Nu m-au dat ei afară. Nu pot cere clauza. Încercăm să găsim un acord decent de ambele părți, pe mine mă interesează staff-ul. Nu am reziliat în momentul de față. Trebuie să ajung la o concluzie financiară, primul rând pentru staff, nu pentru mine. Nu s-a semnat nimic, dar nu m-au dat ei afară. Încercăm să ajungem la un acord decent, astfel încât toată lume să fie bine, dar în primul rând staff-ul meu. Nu mă gândesc decât la el. I-a spus Edi Iordănescu producătorului nostru, Leo Badea”, a dezvăluit moderatorul Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.
În luna mai 2025, Valentin Cojocaru a apărat penalty, dar a pierdut finala Cupei Poloniei după un meci cu 7 goluri contra Legiei Varșovia. Portarul român a fost și înger și demon, el apărând o lovitură de pedeapsă după ce gafase anterior la unul dintre golurile adversarilor.
Scorul final, 3-4, a fost stabilit de Smolinski, care a marcat în al 5-lea minut de prelungire. Fluierul de final al arbitrului a venit la doar câteva secunde după reușita mijlocașului polonez, astfel că Pogon n-a mai avut timp să restabilească egalitatea. Legia și-a adjudecat atunci Cupa cu numărul 21 din palmares.
Valentin Cojocaru apără de ani buni, însă nu are nici măcar un meci la echipa de seniori a naționalei României. El a strâns 5 apariții pentru reprezentativa U19 și alte 14 pentru naționala U21.