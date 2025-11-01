L-a făcut pe Edi Iordănescu să plece de la Legia Varșovia și acum atacă FRF: „Nu m-a sunat nimeni!”

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu și Legia Varșovia s-au despărțit oficial după meciul pierdut cu 1-2 în Cupa Poloniei în fața celor de la Pogon Szczecin. Valentin Cojocaru, portarul român din poarta echipei victorioase, a reacționat la adresa FRF după performanța realizată. Ce a spus, de fapt.

Valentin Cojocaru „înțeapă” FRF după ce l-a făcut pe Edi Iordănescu să plece de la Legia

Mandatul lui Edi Iordănescu la Legia Varșovia s-a încheiat oficial după 1-2 cu Pogon Szczecin. Fostul selecționer al României l-a avut ca adversar direct pe Valentin Cojocaru, care evoluează pentru clubul din Ekstraklasa din vara anului trecut.

Ulterior, portarul în vârstă de 30 de ani, , a vorbit despre FRF. El a precizat că nimeni de la echipa națională nu l-a contactat pentru mai mult decât o simplă urare de ziua sa de naștere.

„(n.r. Ce contacte ai mai avut cu cineva de la echipa națională?) N-am avut niciun contact cu nimeni. Doar de ziua mea îmi mai urează ‘La mulți ani!’ și cam atât. Din păcate nu, nu m-a sunat nimeni”, a declarat Valentin Cojocaru, la

Edi Iordănescu, reacție pentru Fanatik după ruperea relației cu Legia

după cele întâmplate între el și clubul Legia Varșovia. Antrenorul român a precizat că nu a fost dat afară și că își dorește ca staff-ul său să fie recompensat.

„Nu m-au dat ei afară. Nu pot cere clauza. Încercăm să găsim un acord decent de ambele părți, pe mine mă interesează staff-ul. Nu am reziliat în momentul de față. Trebuie să ajung la o concluzie financiară, primul rând pentru staff, nu pentru mine. Nu s-a semnat nimic, dar nu m-au dat ei afară. Încercăm să ajungem la un acord decent, astfel încât toată lume să fie bine, dar în primul rând staff-ul meu. Nu mă gândesc decât la el. I-a spus Edi Iordănescu producătorului nostru, Leo Badea”, a dezvăluit moderatorul Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Răzbunarea lui Cojocaru după finala Cupei pierdută sezonul trecut

În luna mai 2025, contra Legiei Varșovia. Portarul român a fost și înger și demon, el apărând o lovitură de pedeapsă după ce gafase anterior la unul dintre golurile adversarilor.

Scorul final, 3-4, a fost stabilit de Smolinski, care a marcat în al 5-lea minut de prelungire. Fluierul de final al arbitrului a venit la doar câteva secunde după reușita mijlocașului polonez, astfel că Pogon n-a mai avut timp să restabilească egalitatea. Legia și-a adjudecat atunci Cupa cu numărul 21 din palmares.

Meciurile lui Valentin Cojocaru sub „tricolor”

Valentin Cojocaru apără de ani buni, însă nu are nici măcar un meci la echipa de seniori a naționalei României. El a strâns 5 apariții pentru reprezentativa U19 și alte 14 pentru naționala U21.