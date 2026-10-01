L-a făcut uitat pe Ronaldo! El a strălucit la națională după plecarea lui Cristiano

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Portugalia s-a impus împotriva Danemarcei, la Copenhaga, în etapa 3 din Liga Națiunilor, 4-2. Naționala lusitană nu a fost afectată de și jucătorii au reușit să compenseze lipsa atacantului.

Fernandes i-a luat banderola lui Ronaldo și a strălucit

Jucătorii Portugaliei nu s-au lăsat afectați de scandalul legat de absența lui Cristiano Ronaldo și au reușit să conducă de 3 ori pe Danemarca. Mai mulți jucători au strălucit în absența cvintuplului câștigător al Balonului de Aur.

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Unul dintre jucătorii decisivi ai partidei a fost Bruno Fernandes. Mijlocașul a preluat banderola de căpitan după plecarea lui Ronaldo, fostul său coechipier de la Manchester United. Fernandes a avut o prestație consistentă în partida de la Copenhaga. Acesta a oferit 2 pase decisive: la reușita lui Goncalo Ramos și a lui Vitinha.

Bruno Fernandes a mai reușit 2 centrări și 35 de pase, creând 3 ocazii de gol, pe lângă fazele în care a pasat decisiv. Pentru prestația sa, mijlocașul a fost desemnat ”Omul meciului”.

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8.6 este nota primită de Bruno Fernandes pentru evoluția din Danemarca – Portugalia 2-4, potrivit .

Jorge Jesus a ales un nou număr 7

Numărul 7, cel în care Cristiano Ronaldo s-a consacrat, nu a rămas liber la primul meci după plecarea starului de la națională. J , jucătorul lui Galatasaray. Extrema nu a avut probleme contra Danemarcei și și-a creat o ocazie de gol. De asemenea, Rafael Leao a reușit mai multe incursiuni pe flancul stâng.

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Un alt jucător care s-a remarcat a fost Goncalo Ramos. Fotbalistul provenit de la Paris Saint-Germain a marcat un gol, în minutul 25, și a oferit pasa decisivă la reușita lui Joao Cancelo, din minutul 12. Pe lângă cele 2 contribuții, fotbalistul a fost activ în fazele de atac ale Portugaliei.

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7.7 este nota primită de Goncalo Ramos pentru evoluția de la Copenhaga

Portugalia domină grupa din Liga Națiunilor

Selecționata lui Jorge Jesus are un parcurs perfect în actuala ediție a Ligii Națiunilor. Portugalia este lider, cu maxim de puncte, după 3 partide disputate din 6. Lusitanii se află la 6 puncte față de urmăritoarea locului 2 și pare că nicio formație nu o să o poată detrona. Acesta este clasamentul Grupei D: