L-a găsit pe „noul Mirel Rădoi” la Universitatea Craiova: „Copilul ăsta bagă alunecările la fel ca mine”. Cum a reacționat jucătorul

Vladimir Screciu a fost comparat cu Mirel Rădoi înainte de meciul Universitatea Craiova – Oțelul Galați. Fostul selecționer a dezvăluit cum a reacționat când l-a văzut prima data jucând pe mijlocașul „juveților” în SuperLiga.

Mirel l-a găsit pe „noul Rădoi”! Cum a reacționat antrenorul Universității Craiova când a fost comparat cu Vladimir Screciu

La fel ca și Mirel Rădoi, Vladimir Screciu poate juca în centrul sau în fața apărării. La conferința de presă înaintea meciului cu Oțelul Galați, fostul selecționer a fost întrebat dacă mijlocașul Universității Craiova îi seamănă.

Mirel Rădoi a dezvăluit că pentru Universitatea Craiova: „Eram în fața televizorului în momentul în care domnul Mulțescu l-a debutat. După primele două alunecări am zis: «Copilul ăsta bagă alunecările la fel ca mine».

M-am regăsit în el de foarte multe ori fără să știu cine era. La momentul respectiv lovea mingea mult mai bine și cu piciorul stâng decât o făceam eu”.

Vladimir Screciu a reacționat după declarațiile lui Mirel Rădoi: „Știu un interviu în care Mister a fost întrebat dacă se regăsește într-un jucător din campionat. A pronunțat numele meu, a fost un motiv de mândrie pentru mine”.

Vladimir Screciu: „An de an ne-am luptat acolo sus, presiunea a existat tot timpul”

Vladimir Screciu a vorbit despre și programul Universității Craiova în sezonul regular. Mijlocașul oltenilor vrea să termine pe primul loc cu gruparea din Bănie la sfârșitul sezonului.

„An de an ne-am luptat acolo sus, presiunea a existat tot timpul aici. Presiunea este benefică dacă știi să o gestionezi și cred că suntem pe drumul cel bun. Săptămâna trecută a fost foarte grea, am terminat cu trei victorii și mâine vrem să o obținem și pe a patra.

Concurența e foarte bună, trebuie să avem concurență dacă vrem să ne luptăm acolo sus. O să dau tot ce am mai bun indiferent de poziție. Cred că sunt într-un progres, am avut o perioadă foarte grea, dar acum am dat-o uitării.

Trebuie să luăm meci cu meci. Mâine jucăm în fața suporterilor noștri, ne gândim doar la victorie. Campionatul este interesant, lupta este foarte strânsă. Sper ca la sfârșitul campionatului să fim echipa de pe primul loc.

Nu pot spune că avem un program ușor. O să avem un meci greu la Botoșani, după urmează meciul cu Farul și cel cu FCSB”, a declarat Vladimir Screciu.