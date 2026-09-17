ADVERTISEMENT

Joi, 17 septembrie, Chindia Târgoviște l-a prezentat oficial pe Samuel Asamoah (32 de ani), fotbalist togolez ce a mai jucat în România pentru FC U Craiova 1948. Africanul are un CV impresionant, cu 111 meciuri în prima ligă din Belgia, pentru Sint-Truidense, iar în perioada petrecută la clubul lui Adrian Mititelu a fost remarcat de Gigi Becali, după un meci cu FCSB. În urmă cu un an, el a suferit o accidentare ce-i putea schimba complet viața.

Samuel Asamoah revine în România! Togolezul a semnat cu Chindia Târgoviște

Formația dâmbovițeană este o favorită certă la promovarea în SuperLiga României, iar pentru acest lucru încearcă să formeze un lot din cât mai mulți fotbaliști cu experiență. Ultimul ajuns la Chindia este Samuel Asamoah, fotbalist ce a jucat aproape 100 de meciuri la nivelul primei divizii din România. Mai mult decât atât, înainte să ajungă în Bănie, Asamoah a evoluat în prima ligă din Belgia, pentru Sint-Truidense, în tricoul căreia a bifat 111 meciuri.

ADVERTISEMENT

„Bine ai venit la Chindia, Samuel Asamoah! Mijlocaşul togolez în vârstă de 32 de ani a semnat un contract până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire. Asamoah are nu mai puțin de 111 meciuri jucate în prima ligă din Belgia, unde a evoluat pentru St. Truiden şi Leuven. În CV-ul său se mai regăsesc Eupen, tot din Belgia, precum şi cluburile chinezeşti Guangxi Pingguo şi Qingdao Red Lions. În România, a jucat la FCU Craiova. Asamoah are 6 selecții în naționala statului Togo şi este un produs al academiei Aspire, recunoscută la nivel mondial. Îi dorim să aibă cât mai multe realizări la Târgovişte!”, au transmis cei de la Chindia Târgoviște pe Facebook.

Asamoah „i-a ridicat sprânceana” lui Gigi Becali pe vremea când juca la FC U Craiova 1948

În perioada în care a evoluat în SuperLiga României, formația lui Adrian Mititelu a avut foarte mulți jucători extrem de interesanți, printre care Compagno, Bahassa, Juan Bauza, Sidibe, iar printre ei s-a regăsit și Samuel Asamoah, fotbalist ce era neobosit la centrul terenului.

ADVERTISEMENT

După un meci FCSB – FC U Craiova 1948 2-2, Gigi Becali, care a transferat de-a lungul anilor foarte mulți fotbaliști de la echipele din campionatul intern, l-a remarcat pe african: „Adrian Mititelu nu are echipă de retrogradare, e clar. Omul are puterea să tot investească în fotbal, deși a pierdut foarte mulți bani. Eu nu aș putea să fac ce face el. Ei s-au apărat bine și l-au avut pe ăla mic (n.r.- Asamoah) care a alergat în permanență, nu e rău”, declara Gigi Becali pentru în 2022.

ADVERTISEMENT

Noul jucător al Chindiei Târgoviște a fost la un pas să rămână paralizat în urmă cu un an

Până să semneze cu Chindia Târgoviște, Samuel Asamoah a fost jucător liber de contract încă din februarie, după despărțirea de chinezii de la Guangxi Pingguo Haliao, pentru care a evoluat într-un total de 24 de partide, în care a înscris un gol și a dat două pase decisive.

ADVERTISEMENT

Într-un meci contra Chongqing Tongliang Dragon, pierdut de formația lui Asamoah cu 0-2, fostul jucător al FC U Craiova a suferit o accidentare groaznică. El a fost împins de un adversar, fapt ce l-a făcut să se izbească cu capul direct de panourile publicitare de la marginea gazonului. Togolezul a suferit o leziune cervicală gravă și Din fericire, situația sa medicală nu a fost atât de gravă, iar