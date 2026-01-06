L-a lăsat pe Chivu cu ochii-n soare! După ce s-a înțeles cu Inter, jucătorul s-a răzgândit și merge în La Liga

ADVERTISEMENT

din iarnă este una mai scurtă față de cea din vară, iar tocmai din cauza acestui motiv cluburile sunt obligate să se grăbească și să facă mutările necesare într-un ritm accelerat.

Jucătorul dorit de Inter a ales

au identificat probleme pe care echipa le-a avut în flancul drept și soluția a apărut din Arabia Saudită, de la Al Hilal. Joao Cancelo, cel care a mai fost la trupa de pe Meazza în trecut, nu vrea să mai rămâne în campionatul saudit și-și caută o nouă echipă, iar negocierile se poartă de mai multe zile.

Lusitanul și-a dat acordul inițial de a se transfera la Inter, iar la schimb urmau să plece Stefan De Vrj și Francesco Acerbi, jucători doriți pe Simone Inzaghi la Al Hilal. Totuși, mutarea are în aceste momente șanse mici de reușită, asta după ce Cancelo s-a răzgândit și pare că e pregătit să accepte o propunere din partea Barcelonei.

Barcelona îl deturnează din drumul către Inter

De altfel, portughezul a fost la trupa de pe Camp Nou în trecut și s-a simțit bine acolo, însă în cele din urmă nu a fost păstrat din cauza problemelor financiare cu care se confruntare trupa blaugrana. Acum, însă, pare că este totul gata și Cancelo va semna cu Barcelona din nou, tot sub formă de împrumut.

Salariul său o să fie acoperit într-o proporție mică de către echipa spaniolă, restul urmând să fie plătit de către Al Hilal. Barcelona va achita și 4 milioane de euro pentru împrumutul jucătorului portughez, care va avea cocurență directă cu Jules Kounde pentru postul din banda dreaptă al apărării.

Ce jucător ar putea ajunge la Inter

Chiar dacă se pare că transferul lui Joao Cancelo nu se va realiza, cei de la Inter sunt în continuare dornici să-i aducă întăriri lui Cristi Chivu. Manu Kone, mijlocașul celor de la AS Roma, este pe lista trupei din Milano și mutarea s-ar putea face în această iarnă. Francezul a intrat în ultimele 6 luni de contract și ar fi de acord să plece de pe Olimpico.

El ar urma să vină la Inter și să-l înlocuiască pe Davide Frattesi, mijlocașul italian ce este aproape să fie cedat în Turcia, la Galatasaray.