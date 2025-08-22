L-a privit pe criminalul soției sale cum este executat fără nicio remușcare. Promisiunea făcută de un bărbat partenerei sale ucise în urmă cu mai bine de 40 de ani

Randy White, în vârstă de 70 de ani, și-a pierdut soția, pe Janet Renee White, în 1982. Aceasta a fost răpită, violată, iar mai apoi înjunghiată de Kayle Bates. Iar asta se întâmpla la scurt timp după ce partenerii și-au luat rămas bun.

ADVERTISEMENT

Randy White a privit cum criminalul soției sale a fost executat

40 de ani mai târziu, bărbatul a privit cum criminalul soției sale este executat. Bates, în vârstă de 67 de ani, a murit prin injecție letală marți, la ora 18:17, la închisoarea de stat din Florida, realtează .

Executarea a avut loc în baza unui mandat semnat de guvernatorul republican Ron DeSantis. De menționat e faptul că aceasta a fost a zecea condamnare la moarte a statului executată în 2025.

ADVERTISEMENT

Și se pare că Randy White s-a simțit în sfârșit ușurat. A dus o luptă de aproape 43 de ani pentru dreptate în cazul uciderii soției sale. Mai mult de atât, acesta i-a promis fostei sale partenere că nu va renunța pentru niciun moment.

Ce promisiune i-a făcut bărbatul soției sale

„I-am promis imediat după ce s-a întâmplat că voi fi acolo la fiecare proces, la fiecare audiere, la fiecare apel și că, atâta timp cât voi trăi, voi căuta dreptate pentru ea”, a declarat White publicației după execuție.

ADVERTISEMENT

Randy White avea doar 27 de ani când și-a pierdut soția. Janet Renee White era la rândul ei cea mai mică dintre cei cinci frați și avea visuri mărețe. Spera să devină mamă curând și să își deschidă propria afacere. Nimic nu s-a mai întâmplat însă din acea noaptea tragică.

ADVERTISEMENT

„Simt o ușurare că pot să-i spun mental lui Renee că, în sfârșit, i s-a făcut dreptate și asta este ceea ce am nevoie mental. Întotdeauna a fost pentru ea”, a spus el.

Cum a ajuns Bates, criminalul soției lui Randy White ? Acesta a fost condamnat pentru crimă de gradul întâi, răpire, jaf armat și tentativă de agresiune sexuală în uciderea lui Janet White din 14 iunie 1982 în comitatul Bay, în Florida Panhandle.

ADVERTISEMENT

Cum s-ar fi produs crima din 1982

Cum s-a produs însă tragedia? Bates a răpit-o pe White de la biroul de asigurări State Farm unde lucra. Ulterior, bărbatul a dus-o în pădurea din spatele clădirii, a înjunghiat-o mortal și i-a smuls un inel cu diamant de pe unul dintre degete, conform documentelor instanței.

„Bates a atacat-o, dar Renee a ripostat. În ciuda eforturilor sale, Bates a copleșit-o pe Renee și a forțat-o să se ducă în pădurea din spatele biroului.”, arată documentele instanței obținute de publicație.

La doar 15 minute după ce și-a luat rămas bun de la Renee, soțul ei a primit un telefon de la autorități despre o urgență la biroul ei. Acela a fost momentul în care viața lui sa s-a schimbat radical.

„S-a uitat la mine și a spus: «Domnule White, nu știu nicio modalitate ușoară de a spune asta… dar soția dumneavoastră a fost ucisă». Mi-am pierdut complet cunoștința”, își amintește White.

Când a sosit poliția, criminalul era acoperit de sânge cu verigheta victimei în buzunar, arată documentele. De-a lungul anilor, avocații lui Bates au depus apeluri la Curtea Supremă din Florida și la Curtea Supremă a SUA, precum și un proces federal în care susțineau că se fac discriminări. În final însă, iată că s-a făcut dreptate.