L-a promovat pe Andrei Vlad în Liga 1, dar acum îi cere să plece de la FCSB: „Nu ne permitem să pierdem jucători de la echipa națională”. Exclusiv

Universitatea Craiova – FCSB este derby-ul de titlu din Casa Pariurilor Liga 1, iar partida de pe „Ion Oblemenco” . Gigi Mulțescu, fostul antrenor al „leilor” a analizat confruntarea dintre cele două rivale în exclusivitate pentru FANATIK.

Gigi Mulțescu, înainte de Universitatea Craiova – FCSB: „Va fi un meci de Champions League”. Ce îl sfătuiește pe Andrei Vlad

a pierdut postul de titular la FCSB, iar patronul Gigi Becali nu vrea îl mai vadă în primul unsprezece și preferă să joace cu Ștefan Târnovanu, deși are doar 21 de ani: „Dacă nu mai este luat în calcul e clar că nu are de ce să mai rămână la FCSB. Presiunea portarului e foarte mare. Orice greșeală înseamnă ocazie mare sau chiar gol. E cel mai dificil post.

E clar că trebuie să fie foarte atent, dar trebuie și protejat de fundași. E foarte important să nu iei gol parabil. Toți portarii greșesc. Dar erorile impordonabile nu pot fi trecute cu vederea”, a explicat Gigi Mulțescu pentru FANATIK.

„SMURD-ul” e de părere că în cazul în care va rămâne în continuare pe bancă, ar trebui să plece în această vară: „Eu îl sfătuiesc să vorbească cu patronul și cu antrenorul. Dacă mai au încredere în el să continue, dacă nu, să se ducă în altă parte. Trebuie să se înțeleagă ambele părți. Nu ne permitem să pierdem jucători de la echipa națională”.

Fostul antrenor al Universității Craiova are meritul de a promova la prima echipă mai mulți jucători care acum au devenit oameni de bază sub conducerea lui Laurențiu Reghecampf: „Eu la Craiova am promovat la prima echipă vreo patru-cinci jucători, inclusiv pe Andrei Vlad. Pe Markovic l-am promovat la 15 ani și jumătate, iar acum e golgheterul echipei. La 16 ani pe Screciu. La fel și pe Andrei Vlad”.

Gigi Mulțescu laudă prestațiile Universității Craiova: „Eu mi-aș dori asta să fie finala campionatului”

Gigi Mulțescu consideră că Universitatea Craiova mai poate spera la titlu, mai ales că echipa practică un fotbal bun: „Am antrenat la Craiova și meciul cu FCSB va fi extrem de interesant. Craiova are o formă sportivă în creștere, iar Steaua la fel, s-a văzut și la ultimul meci. Jucătorii de bază s-au recuperat și la ora actuală sunt foarte puternici. Va fi un meci de Champions League și extraordinar.

Eu mi-aș dori ca finala campionatului să fie Craiova – FCSB. Există și această posibilitate. CFR-ul joacă cu ambele deci e posibil. Eu cred că toate trei au șanse la titlu”.

Care sunt atu-urile Universității Craiova și ale FCSB în lupta cu CFR Cluj: „Toate trei au argumentele lor”

Gheorghe Mulțescu a analizat care sunt armele principale ale Universității Craiova, FCSB-ului și lui CFR Cluj în acest final de sezon din Casa Pariurilor Liga 1: „Craiova e într-o ascensiune către forma maximă și are jucători care pot decide jocul. Steaua are un lot valoros și au la dispoziție cei mai buni jucători, care au mai lipsit pe parcusul campionatului, iar CFR Cluj are un mare atu: experiența.

Împreună cu ceilalți factori, experiența poate fi decisivă și Clujul să se distanțeze în ultimele trei etape. Diferența însă este foarte mică și toate trei au argumentele lor”.

Mulțescu le atrage atenția celor de la Craiova că este foarte important cum vor gestiona lupta pe cele două fronturi, Liga 1 și Cupa României: „Pot interveni și oboseala și accidentările. Sigur, oboseala, cu mijloacele moderne de refacere se poate rezolva, pentru că are la dispoziție trei zile Craiova până la meciul din Cupa României cu Sepsi. Pot folosi aceeași echipă. Efortul la o echipă puternică poate fi împărțit exact pe anumiți jucători și atunci nu mai obosește echipa, ceea ce e foarte important.

E o situație ingrată pentru Craiova, care vrea și Cupa și campionatul sau locul doi. Trebuie să joace pentru ambele obiective și cred că pot folosi aceeași echipă. E destul de greu, dar în același timp va fi frumos pentru suporteri. Trebuie cântărite foarte bine lucrurile, sa își canalizeze energia și forța. Va fi foarte interesant. Glumind puțin, noi o să vedem două finale, Champions League are doar una!”.

Gigi Mulțescu, încântat de Octavian Popescu: „Mă face să mă gândesc și la mine când am debutat. Același post joacă și el”

Gigi Mulțescu are numai cuvinte de laudă despre Octavian Popescu și e convins că „perla” lui Gigi Becali poate face diferența în meciurile cu Universitatea Craiova și CFR Cluj: „Cum să nu îmi placă un jucător care pe undeva mă face să mă gândesc și la mine când am debutat? Același post joacă și el, playmaker dar și sub altă formă: în bandă stânga, dreaptă, în spatele vârfurilor, dar e un jucător de construcție și de atac.

Octavian Popescu a arătat capacitatea că poate să fie decisiv și în meciurile importante. A înscris două-trei goluri de la distanță și nu e la îndemâna oricui. Mai are mult de muncă pentru a fi un jucător exponențial și de mare valoare”.