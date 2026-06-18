L-a refuzat pe Daniel Pancu pentru un transfer la Rapid și a semnat cu CFR Cluj până în 2030!

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CFR Cluj a înregistrat mai multe schimbări în această perioadă. Deși a avut un parcurs excelent, reușind să califice echipa în cupele europene, . Tehnicianul a încercat să coopteze mai mulți membri din staff-ul ardelenilor, însă s-a lovit de un refuz.

L-a refuzat pe Daniel Pancu și a semnat cu CFR Cluj până în 2030

Daniel Pancu a dorit să îl aducă și pe Cristian Dragotă, preparatorul fizic de la CFR Cluj, . Antrenorul s-a lovit de un refuz, iar ardelenii, în semn de recunoștință, i-au prelungit contractul membrului din staff până în 2030. Anunțul a fost făcut public pe rețelele de socializare.

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„Cristian Dragotă, preparatorul nostru fizic, rămâne la CFR Cluj cel puțin până în 2030! Un pilon de bază în staff-ul tehnic și unul dintre cei mai apreciați specialiști din România, Cristian își continuă povestea în Gruia! Cu o vastă experiență acumulată în cei 13 ani petrecuți alături de noi, perioadă în care CFR Cluj a obținut performanțe remarcabile pe plan intern și european, Cristian și-a demonstrat valoarea la cel mai înalt nivel! De asemenea, preparatorul nostru fizic a contribuit din plin și la succesul

Echipei Naționale, făcând parte din staff-ul care a calificat România la EURO 2024! Îți dorim mult succes în continuare, Cristian, și cât mai multe reușite și amintiri memorabile alături de noi”, s-a arătat în comunicatul oferit de CFR Cluj pe rețelele de socializare.

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Cine este Cristian Dragotă

Cristian Dragotă este unul dintre cei mai experimentați preparatori fizici din fotbalul românesc. Cariera sa în sport a început în 2010, când a activat timp de trei ani în staff-ul celor de la CFR Cluj. Ulterior, acesta a mai bifat experiențe la APOEL, CFR Cluj, Gyor, ASA Târgu Mureș și Petrolul. Dragotă s-a întors în Gruia în 2017, unde este angajat și în prezent. Din 2022, preparatorul fizic activează în paralel și la naționala României.