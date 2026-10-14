L-a ținut pe bancă pe Buffon, dar substanțele interzise i-au distrus cariera. Cum a ajuns Pagotto de la campion european, la a lucra ca pizzar în Germania

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Angelo Pagotto a fost unul dintre fotbaliștii anilor ’90 care erau catalogați drept viitoare stele ale ”Squadrei Azzurra”. Totuși, traseul său avea să fie unul dur, presărat de probleme și scandaluri, din cauza cărora nu și-a atins niciodată potențialul. Angelo Pagotto a fost suspendat de 2 ori pentru consum de cocaină și a ajuns să lucreze ca pizzar în Germania.

Angelo Pagotto a fost speranța Italiei care l-a ținut rezervă pe Buffon

Portarul format în academia lui Napoli a fost considerat o speranță a fotbalului italian. Angelo Pagotto a fost o prezență constantă în echipele de juniori ale Italiei și a făcut pasul în vestiarul cel mare de pe Stadio Diego Armando Maradona, în 1994, la 21 de ani. Totuși, nu l-a convins pe Vicenzo Guerini să îl titularizeze și a fost împrumutat la Pistoiese, în Serie B.

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Prestațiile sale consistente în eșalonul secund și, ulterior, la Sampdoria i-au format imaginea unei viitoare vedete a ”Squadrei Azzurra”. În 1996, a fost convocat pentru Campionatul European U21, unde concurentul său direct pentru a apăra buturile era chiar Gianluigi Buffon, goalkeeperul ce urma să scrie istorie la Parma și Juventus. Angelo Pagotto a fost văzut drept un portar mai bun decât și a fost titularizat în majoritatea partidelor, inclusiv în finala competiției. Atunci, Angelo Pagotto a apărat două penalty-uri și a ajutat Italia să câștige trofeul în detrimentul Spaniei.

Transferul lui Pagotto la AC Milan a adus declinul

Turneul final i-a convins pe conducătorii lui AC Milan să îl transfere. Ajuns pe San Siro, Pagotto a ajuns într-un vestiar galonat, alături de Paolo Maldini, Alessandro Costacurta și Roberto Baggio. Mai mult, concurentul său direct pentru un loc în ”primul 11” al lui AC Milan era Sebastiano Rossi. Angelo Pagotto a căzut în capcana faimei și a banilor. Goalkeeperul a cheltuit sute de mii de euro în perioada petrecută la Milano:

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”Aveai atât de mult timp liber, atât de mulți bani, iar combinația acestor două lucruri era devastatoare. Cred că în anul acela am cheltuit 350 de milioane din vechile lire (n.r. – 330.000 de euro în bani curenți) și încă nu-mi dau seama cum am reușit. Îmi amintesc că odată am fost la cumpărături.

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Am intrat în Versace și am cumpărat practic toată noua colecție. M-am dus la casă și aproape am făcut un atac de cord. Nota de plată era de 10 milioane de lire vechi (n.r. – 9.390 de euro în bani curenți). În acel moment, nu am mai putut să mă simt jenat să las totul acolo, așa că m-am prefăcut că nu s-a întâmplat nimic, mi-am luat lucrurile și am plecat”, rememora Angelo Pagotto, potrvit .

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Portarul a evoluat în doar 11 meciuri în acel sezon pentru AC Milan și a primit tot atâtea goluri. Cifrele sale au fost sub pretențiile oficialilor de pe San Siro și au decis să îl împrumute la Empoli.

Angelo Pagotto a fost suspendat pentru consum de cocaină

Eșecul de la AC Milan l-a împins pe Angelo Pagotto pe un drum delicat, presărat de episoade de depresie și consum de droguri. După perioada slabă de la Empoli, a fost vândut definitiv către Perugia. Pentru echipa din Umbria a evoluat timp de 2 sezoane și a fost împrumutat la Reggiana.

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Revenind la Perugia, Angelo Pagotto a fost al doilea portar din lotul lui Andrea Mazzatini. Cariera sa a picat abrupt în ianuarie 2000. După un meci cu Fiorentina, goalkeeper-ul a efectuat . Angelo Pagotto a fost suspendat pentru o perioadă de 2 ani și a rupt defintiv contactul cu prima scenă a fotbalului italian.

Portarul a revenit în fotbal la Triestre, în Serie B și a deschis un proces prin care a acuzat o ipotetică schimbare de eprubete între a lui și cea a lui Hidetoshi Nakata. Angelo Pagotto susținea, în 2004, că este nevinovat și că ar fi fost victima unei înscenări, pentru ca Perugia să îl vândă pe japonez la AS Roma.

”Nu am consumat niciodată cocaină. Îmi amintesc că în meciul Fiorentina-Perugia, Nakata a fost tras la sorți cu mine, iar săptămâna următoare a fost vândut de la Perugia la Roma pentru 50 de miliarde de lire vechi (n.r. – 25.800.000 de euro). În această afacere, cred că am fost victima unei probabile confuzii cu eprubetă și corelez acest lucru cu ceea ce am aflat în cercurile fotbalistice de la acea vreme”, a declarat Angelo Pagotto, potrivit ziarului italian .

A doua suspendare pentru cocaină i-a încheiat cariera lui Pagotto

Fosta speranță a fotbalului italian devenise, deja, un talent irosit al Peninsulei și și-a continuat cariera numai în eșalonul secund, la Arezzo, Torino și Grosseto, fără să mai revină în elită. La începutul anului 2007 a fost transferat de Crotone, însă mutarea avea să consemneze finalul carierei sale sportive.

Angelo Pagotto a fost supus unui nou control anti-doping, după meciul Crotone – Spezia, 0-2. Probele oferite de portar au fost pozitive tot la cocaină și a fost suspendat. De data aceasta, goalkeeper-ul și-a recunoscut fapta: ”Drogurile m-au îndepărtat de realitate. Credeam că așa îmi voi rezolva problemele, dar nu era așa”. Federația Italiană de Fotbal a analizat cazul său și i-a acordat o suspendare nemiloasă: 8 ani. Astfel, ajuns deja la 33 de ani, cariera sa avea să se încheie.

Fostul campion european U21 a fost surprins antrenând portarii echipei de amatori ai lui Sanremese și suspendarea i-a fost prelungită cu încă 6 luni. Decizia forului l-a convins pe Angelo Pagotto să emigreze în Germania, unde a lucrat ca bucătar și pizzar.