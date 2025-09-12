L-a uimit pe Neluțu Varga! Singura condiție cerută de Slimani la CFR Cluj: „A spus că vrea asta în fiecare dimineață la ora 6”

, iar Neluțu Varga a rămas uimit de cererile atacantului algerian. Patronul ardelenilor a dezvăluit că pe celebrul fotbalist nu l-a interesat deloc salariul, ci a avut alte priorități.

Pe Islam Slimani nu îl interesează salariul la CFR Cluj. Ce i-a cerut algerianul lui Neluțu Varga

CFR Cluj dă lovitură după lovitură, deși echipa a dezamăgit printr-o nouă ratare a calificării în cupele europene. Ardelenii au fost eliminați rușinos de Hacken în play-off-ul de Conference League, însă Neluțu Varga a făcut curățenie totală la echipă.

Islam Slimani a pus cerneala pe foaie și a fost prezentat oficial în tricoul vișiniu. El nu a avut pretenții salariale foarte mari, însă a avut alte cereri pentru patronul Ioan Varga:

„Mi-a spus că nu îl interesează salariul. El nu a venit pentru bani. Dacă venea pentru bani cerea sute de mii de euro. Scopul său este să intre în formă pentru a juca la Campionatul Mondial și să ne ajute pe noi să ne realizăm obiectivele.

A zis doar că vrea să stea în centru, ca dimineața la ora 6 să-și bea cafeaua în centrul orașului. Altceva nu l-a interesat”, a transmis patronul lui CFR Cluj, conform

Islam Slimani a făcut impresie bună la Cluj: „A fost mai interesat de baza de antrenament”

După ce a spus că salariul nu este important pentru el, cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei a lăsat de înțeles că e mult mai interesat de beneficiile de antrenament oferite de CFR Cluj, decât de casa în care va locui:

„Mi-a lăsat o impresie foarte bună. Jucătorii de acest nivel au mult bun-simț și sunt foarte modești. Îi interesează alte lucruri. A vrut să știe cum este baza de antrenament, ce condiții sunt la echipă, cum este sala de forță”, a mai spus Ioan Varga.