L-a uitat pe Răzvan Simon? Lidia Buble, mesaj inedit pentru noul iubit

Chiar dacă au trecut doar câteva luni de când s-a despărțit de Răzvan Simion, Lidia Buble nu mai pare deloc afectată de pierderea fostului iubit. Ba chiar visează cu ochii deschiși la un prinț cu ochii verzi, după cum declară fără ezitare în cel mai recent single al său, iar fanii nu își mai încap în piele de bucurie.

În plus, de când a pus punct relației cu prezentatorul TV, artista a lăsat în urmă orice inhibiții. Dacă nu ne credeți, puteți arunca o privire pe rețelele de socializare, unde își răsfață admiratorii cu fotografii în cele mai irezistibile ipostaze.

În plus, a acceptat fără să stea prea mult pe gânduri un interviu cu întrebări incomode care ating subiecte atât din viața profesională, cât și din cea sentimentală. Cu acest prilej am putut descoperi că blondina adoră fotografia și găsește ceva interesant de imortalizat de fiecare dată, indiferent că se află acasă, alături de familie, pe scenă sau în natură.

Ce mesaj i-ar transmite Lidia Buble noului iubit

„Am fotografiat Luna, nu vă pot arăta acum… eu am o relație foarte specială cu Luna, ca să spun așa. pe lângă faptul că am și o piesă care se numește așa, «La Luna», (…), am și un semn din naștere cu o semilună pe mână (n.r.: arată la mâna stângă), iar pe spate, de curând, mi-am făcut și un tatuaj cu semilună”, a dezvăluit Lidia Buble în timpul interviului acordat pentru A List Magazine.

„Să presupunem că ai vrea să-i transmiți persoanei iubite un mesaj numai din imagini, ce ar conține mesajul acela?”, a fost întrebarea care a luat-o prin surprindere pe artistă. Cu toate acestea, a răspuns sincer, fără să stea prea mult pe gânduri.

„Probabil aș trimite câteva poze pe care să le am în telefon cu noi doi și apoi aș începe să caut pe Google tot felul de locuri în care mi-aș dori să ajung”, a spus blondina, zâmbind. Puteți urmări interviul integral în videoclipul de mai sus.

Mesajul prin care Răzvan Simion a anunțat despărțirea de Lidia Buble

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pentru că mi au oferit prea mult ori prea puțin dar mai ales să mă iert pe mine.

Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m am ferit de iubire că de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient.

Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi…foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Copilul râde: “Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!” Tânărul cântă: “Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!” Bătrânul tace:”Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B. Viața frumoasă, Sufletel!”.