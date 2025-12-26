Sport

Neluțu Varga, reacție furibundă după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB: „Lipsit de creier!”. Ce a spus despre transfer

Louis Munteanu s-a fotografiat la un eveniment în tricoul rivalei FCSB, iar Neluțu Varga a luat foc. Vezi pe FANATIK ce a declarat patronul CFR-ului despre jucătorul său.
Mihai Dragomir
26.12.2025 | 15:06
Neluțu Varga a luat foc după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Louis Munteanu continuă înțepăturile la adresa lui Ioan Varga după ce s-a pozat în tricoul celor de la FCSB. Patronul de la CFR Cluj a văzut fotografia și a reacționat dur. Ce a spus, de fapt.

Neluțu Varga a luat foc după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului

Originar din Vaslui, Louis Munteanu a petrecut sărbătorile acasă, alături de familie. Jucătorul a mers chiar și la un eveniment fotbalistic, acolo unde cei de la echipa ASC Ivacec Vaslui au jucat împotriva fotbaliștilor care provin din acea zonă și care au dat curs invitației.

În mediul online a apărut o fotografie cu atacantul CFR-ului în tricoul rivalei FCSB. Ipostaza în care a fost surprins a dat naștere unei reacții dure din partea lui Neluțu Varga, patronul său, care nu s-a ferit de cuvinte.

„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el.

De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare”, a spus Neluțu Varga, potrivit gsp.ro.

Neluțu Varga i-a mai răspuns lui Louis Munteanu în acest sezon după un gest nepotrivit al atacantului

Nu este primul episod de tensiune între Louis Munteanu și conducerea de la CFR Cluj. Înainte de pauza competițională, atacantul s-a plâns după meciul cu Metaloglobus din Cupă de felul în care a fost tratat și nu a ezitat să-și atace superiorii. Neluțu Varga l-a pus la punct atunci pe jucătorul său.

„În locul lui aș arăta mai mult fotbal, decât să vorbesc. El e un simplu jucător. Să arate pe teren ce trebuie să arate! El să-și vadă de treaba lui și să arate fotbal! În locul lui aș tăcea din gură”, preciza la începutul lunii decembrie Neluțu Varga, conform ProSport.

Ce sumă vrea CFR Cluj pentru Louis Munteanu

Louis Munteanu a impresionat sezonul trecut la CFR Cluj, iar toată lumea aștepta ca tânărul vârf să plece în străinătate pentru o sumă importantă. După mai multe oferte respinse de conducere și discuții în contradictoriu, oficialii ardelenilor au decis să mai scadă din pretenții.

„Eu sper ca suma de transfer să fie de cel puțin 7 milioane de euro. Bine, trebuie să fie și el de acord să plece”, a spus președintele Iuliu Mureșan despre suma dorită pentru Louis Munteanu.

  • 4,5 milioane de euro este noua cotă de piață a lui Louis Munteanu
  • 28 de goluri are până acum în tricoul CFR-ului
