„L-am auzit pe domnul Becali în direct, era ca un pisoi blând”. Valeriu Iftime, înainte de FC Botoșani – FCSB: „Viața mea e să le schimb antrenorul!”. Exclusiv

FC Botoșani are un start excelent de sezon, aflându-se pe podiumul Superligii după 9 etape. În cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, patronul Valeriu Iftime a vorbit despre rezultatele obținute până acum, dar și despre meciul din etapa următoare contra campioanei FCSB.

După eșecul suferit pe terenul Rapidului în etapa a 4-a, FC Botoșani are o serie excelentă în Superligă, cu trei victorii și două remize, acestea din urmă pe terenul unor adversari puternici, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Patronul Valeriu Iftime a afirmat că punctele obținute reprezintă principalul aspect pozitiv.

„Nu e atât de important locul pe care suntem acum, important e că am făcut niște puncte, nesperat de multe, până în acest moment. Nu trebuie să ne sară părul din căciulă că suntem pe locul 3, s-au jucat 9 meciuri. Sunt bucuros că suntem aici. Nu mă așteptam să fim pe locul 3, dacă făceam un clasament, puneam FCSB, CFR, Craiova, Rapid și după aceea poate să te numeri pe acolo”, a transmis omul de afaceri la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Valeriu Iftime a prefațat partida FC Botoșani – FCSB. Cum l-a numit pe Gigi Becali

În următoarea rundă, , formație care are un start de sezon dezamăgitor, cu doar 7 puncte obținute în primele 9 runde. Valeriu Iftime a vorbit despre acest duel, caracterizându-l drept „un pisoi blând” pe omologul său, Gigi Becali, cu referire la .

„Mă tem de meciul următor, cei de la FCSB sunt răniți, am văzut că mieuna aseară domnul Becali la televizor, dar nu se lasă. Era un pisoi, era atât de blând, ziceai că nu e domnul Becali, spunea ‘Suntem slabi, dacă prindem play-off-ul…’ Hai, domne, ce Dumnezeu, FCSB prinde play-off-ul și se bate la titlu”, a afirmat Valeriu Iftime în exclusivitate pentru FANATIK.

Schimbă FC Botoșani antrenorul de la FCSB?

Ținând cont de forma pe care o traversează campioana în acest moment, este posibil ca FC Botoșani să obțină o victorie importantă, iar un nou rezultat negativ i-ar putea fi „fatal” antrenorului de la FCSB, Elias Charalambous. „(n.r. vă gândiți în colțișorul sufletului că ați putea bate și FCSB-ul etapa viitoare?) Mă gândesc în tot sufletul, nu în colțișor. Ar fi un mare cadou pentru mine și pentru tot fotbalul de aici să putem să batem FCSB-ul. De ce nu? Cum au jucat aseară, nu sunt greu de bătut.

Dacă i-aș prinde așa descoperiți ca aseară… (n.r. în meciul cu Csikszereda) Erau cumva dezamăgiți, era ceva în neregulă cu echipa. Ei sunt într-o criză acum, de obicei în lumea fotbalului se schimbă antrenorul, iar criză mai profundă decât acum FCSB-ul nu a avut. Dacă nu se întâmplă ceva radical în sistemul lor de motivație, va fi greu. (n.r. poate chiar Botoșaniul vineri să schimbe antrenorul) Dacă e așa, viața mea e să schimb antrenorul la FCSB săptămâna asta.

La domnul Becali s-ar putea să fie mai altfel, dar dumnealui știe ce are de făcut. Eu aș vrea să nu știe ce are de făcut până vineri, atâta tot. Totul să se întâmple de sâmbătă încolo, schimbare de antrenor, reorganizare, habar n-am. Să ii batem noi, să rămână în starea asta a lor, deși eu spun că e foarte greu, să nu cumva să jucăm cu un leu rănit, cum e FCSB-ul acum”, a declarat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

