„L-am dat!”. Gigi Becali a anunțat încă o plecare de pe lista neagră de la FCSB. Video

Gigi Becali a anunțat că Billel Omrani e istorie la FCSB! și nu îi va mai prelungi înțelegerea, jucătorul fiind deja în vacanță în Franța.

Gigi Becali anunță că Omrani nu va mai continua la FCSB: „Îmi plăcea de el. Mă mai înșel”

Billel Omrani a reușit doar două goluri și două pase decisive la FCSB în 22 de meciuri, iar : „Eu dacă văd o dată și îmi place, pe-ăla îl iau! Nu e bun, asta e! Cum s-a mai întâmplat. De l-am luat pe-ăla de la Craiova, Mamut și l-am dat. Cum l-am luat pe Omrani că-mi plăcea de el și l-am dat. Mă mai înșel. Dar așa îl întreb pe Meme. El știe, el se uită la meciuri”, a dezvăluit Gigi Becali.

Patronul FCSB a explicat că managerul general îl informează cu privire la jucători, însă își dorește să facă și el câteva transferuri: „Eu mă uit doar la FCSB, nu la campionatul României! De-aia eu jucătorii nu-i cunosc și-l întreb pe Meme: ‘Bă, ăla cum e, ăla cum e?!’. Eu nu mă uit la jucători. Înțelegi? Sunt 2-3 jucători pe care i-am văzut și îi mai vreau eu”.

Becali își avertizează rivalii din SuperLiga și vrea eventul în acest sezon: „Ce a fost anul trecut nu va mai fi. Am învățat din dat cu capul de pereți. Vor fi jucători, două echipe, ca să jucăm și colo și colo. O să atacăm toate trei fronturile. Și Cupa României pentru că duce în Europa League și e mai importantă, campionatul și cupele Conference”.

Gigi Becali schimbă strategia la FCSB și anunță o campanie lungă de transferuri: „Trebuie să luăm jucători, să avem lot numeros”

Gigi Becali e pregătit de o campanie intensă de achiziții, ceea ce nu s-a mai întâmplat foarte des în ultimii ani: „Toate vor fi atacate, deci ca atare trebuie să luăm jucători, să avem lot mai numeros, să nu mai jucăm cu copii, ‘lasă mă că se înjumățesc punctele!’. Că așa am pierdut vreo trei campionate. Am pierdut cu Voluntari: ‘lasă mă, că avem timp! Se înjumătățesc!’. Aveam prea mare încredere în echipă.

Dar nu contează. Adevărul că și anul trecut am avut mare încredere. Aveam 21 de puncte distanță la un moment dat. Dacă le iei să vezi cum am pierdut noi campionate… Iași: au dat ăia gol în zece oameni în minutul 10. Un campionat, a făcut de De Amorim 11 metri cu Dinamo în minutul 95!

Acuma cu Gică în campionatul regulat. Era 2-1 am dat noi gol valabil anulat. Ne-au dat ei apoi 3-2! Deci erau trei puncte în plus în play-off. Plus că la ei am avut 2-0! Deci 6 puncte, plus minus 3 la ei! Noi am pierdut campionatul așa la mustață, în tâmpenie!

Deci nu pot să zic că ‘Domne, ce-a făcut Becali, ce prostii! Că ce a făcut la academie Becali!?’ Păi comand eu acolo? Nu mă bag și nu știu nimica! Eu sunt vinovatul? Ce să fac?! Ăia care lucrează acolo.

Ar trebui să mă bag! Dacă mă bag eu nu mai câștigă nimic Farul! Dar nu mă bag. Nu pot să fac schimbările și la copii și juniori că n-am timp! Dup-aia face Gică schimbările și mă bate și acolo!”.

