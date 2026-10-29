Sport

L-am găsit pe suporterul care a prins geaca aruncată de Mihai Stoica la FCSB – Rapid 4-1: „Mi-a făcut semn să mă uit în interior că a uitat banii!” Ce sumă a găsit în buzunare

Marian Popovici
29.10.2026 | 07:30
Lam gasit pe suporterul care a prins geaca aruncata de Mihai Stoica la FCSB Rapid 41 Mia facut semn sa ma uit in interior ca a uitat banii Ce suma a gasit in buzunare
EXCLUSIV FANATIK
L-am găsit pe suporterul care a prins geaca aruncată de Mihai Stoica la FCSB - Rapid 4-1: "Mi-a făcut semn să mă uit în interior că a uitat banii!" Ce sumă a găsit în buzunare. Sursa: colaj Fanatik
Mihai Stoica a povestit că în euforia meciului FCSB - Rapid 4-1 a aruncat în tribune geaca de pe el, având o sumă de bani în buzunar. Fanatik a luat legătura cu norocosul care a prins geaca şi care a avut o surpriză foarte plăcută în buzunar.
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FCSB a câştigat cu Rapid, scor 4-1, în SuperLiga. În euforia victoriei, Mihai Stoica a dezvăluit că şi-a aruncat geaca în tribune, uitând că are şi o sumă importantă de bani în buzunare. Un suporter norocos a prins geaca şi a rămas şi cu suma de bani.

L-am găsit pe suporterul care a prins geaca aruncată de Mihai Stoica la FCSB – Rapid 4-1: „Mi-a făcut semn să mă uit în interior”

FANATIK l-a găsit pe fericitul suporter al FCSB-ului care a plecat de la meci şi cu un suvenir. Numele lui e Alin Diaconu şi a fost cu fetiţa la derby-ul cu Rapid. El a povestit pentru publicaţia noastră întreaga scenă:

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„Am vrut să-i mulțumesc prin emisiunea lui Horia domnului Meme Stoica pentru geacă și pentru ce a uitat în ea. Eu am și video cu el de când mi-a aruncat-o, iar după aceea tot el mi-a făcut semn să mă uit în ea, că a uitat banii. M-am uitat la el și mă gândeam: «Ce să fac cu ei?». În euforia și bucuria aceea, a fost un moment aparte. 

Fii atent cum s-a întâmplat! La 3-1 m-am uitat la el; era o bucurie mare, ziceai că vrea să sară de sus de acolo. Eram la VIP cu fata mea la meci. La 4-1, Meme era bucuros sus de tot. I-am făcut și eu semn cu mâna, îl și filmam. A băgat mâna în buzunar, și-a scos telefonul și mi-a aruncat geaca.

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Eu, bucuros că am luat geaca de la Meme, am pus-o pe mine. El, de sus, în disperare, îmi făcea semn să mă uit pe interior. Mă gândeam că și-a uitat cheia de la mașină, vreun act sau altceva. Dar au fost bani. Am rămas cu ei, l-am salutat pe Meme, i-am făcut semn că e ok și am plecat când s-a terminat meciul. Îmi spuneam: «Băi, cum să fac să-i mulțumesc?», mai mult pentru geacă, dar și pentru bani, bineînțeles. În bucuria lui, mă gândeam să nu-și fi uitat cheile de la mașină sau altceva. M-am bucurat și pentru FCSB că a câștigat”, a povestit suporterul pentru FANATIK.

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Momentul în care Mihai Stoica aruncă geaca în tribune

1500 de euro „cadou” în buzunar: „Să îi dea Dumnezeu sănătate”

Din informaţiile noastre, fanul FCSB-ului a găsit suma de 1500 de euro în buzunar. Dar Alin Diaconu a spus că cel mai mult s-a bucurat pentru că FCSB a întors rezultatul şi a ţinut să îi transmită un mesaj lui Mihai Stoica prin intermediul FANATIK, spunând că şi-ar dori un autograf pe geacă la următorul meci acasă:

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„O să aibă meci peste două săptămâni și, cu siguranță voi fi la acolo. Mi-aş dori să-mi lase un autograf pe geacă. Este un om foarte generos, să-i dea Dumnezeu sănătate și îi mulțumesc! Cum a zis Horia în emisiune: «Să fie primit!». Nu era vorba nici de bani, nici de geacă, eu mai mult m-am bucurat că a întors scorul FCSB-ul”, a spus Alin Diaconu

Alin Diaconu, suporterul care a prins geaca lui Mihai Stoica
Alin Diaconu, suporterul care a prins geaca lui Mihai Stoica

Ce a spus Mihai Stoica despre geaca aruncată: „Am omis că aveam şi nişte bani în buzunar”

Mihai Stoica a povestit în cadrul emisiunii „MM la Fanatik” că a aruncat geaca în euforia derby-ului şi a uitat că a lăsat în buzunar şi nişte bani. Managerul general al FCSB-ului a spus că bucuria era prea mare ca să se mai gândească la banii lăsaţi în spate:

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„Dacă eram PR-ist nu îmi aruncam geaca nouă în tribună. Am omis că aveam şi nişte bani în buzunar. Am dăruit-o. Să fie primit! Am uitat că schimbasem nişte bani. Dar asta este. Bucuria a fost imensă”, a povestit Mihai Stoica.

L-am găsit pe suporterul care a prins geaca aruncată de Mihai Stoica la FCSB - Rapid 4-1

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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