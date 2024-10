„L-am înjurat din minutul 10 până în minutul 90! I-am zis de toate!”. Cum s-au împrietenit Dănuț Lupu și Adrian Mutu: „Te iertăm dacă ne pui Cola în șpriț”

cum s-a împrietenit cu Dănuț Lupu. Incredibil, dar adevărat, „Briliantul” l-a înjurat mai întâi pe fostul mare mijlocaș.

Cum s-a împrietenit Adrian Mutu cu Dănuț Lupu: „Tot ce gândeam și tot ce știam despre el, i-am spus atunci”

Adrian Mutu a fost un fotbalist cu personalitate încă din primii ani ai carierei. Cel mai bun marcator din istoria naționalei României, cu 35 de goluri, la fel ca Gică Hagi, a povestit cum a ajuns să fie prieten cu Dănuț Lupu. Totul a început într-un meci disputat între FC Argeș și Rapid, în care cei doi nu s-au menajat deloc.

ADVERTISEMENT

„Eram în săptămâna premergătoare meciului. După antrenament aveam o saună. Stând în saună intră nea Silviu Dumitrescu și îmi zice ‘Băi, Adi, vezi că te bag acum cu Rapid’. La Rapid juca un anume Dănuț Lupu, care, nu știu dacă îți mai aduci aminte cum arăta ca fotbalist, dar el făcând și hochei era o bestie de om. Numai mușchi. Își folosea foarte bine brațele. Și o tehnică super fină. Era aproape imposibil să îi iei mingea.

În săptămâna premergătoare meciului, nea Silviu îmi zice ‘Băi, vezi că trebuie să stai om la om cu Dănuț Lupu’. ‘Cum să stau om la om cu Lupu? Eu joc 10 și el joacă tot 10. Ar trebui să joc în fața apărării’. ‘Nu, mă, joacă după el și nu știu ce’.

ADVERTISEMENT

Zic ‘Mama, gata, sunt ăla sacrificat meciul ăsta. Trebuie să stau după el’. Exact ce nu mi-a plăcut niciodată să fac marcaj cuiva. Am urât asta. Ok, să joci în zonă e una, dar să faci marcaj om la om, mai ales după Lupu, e ceva incredibil.

Acum, Iulian Chiriță, un om care m-a ajutat foarte mult și m-a învățat multe șmecherii fotbalistice, vine și îmi spune ‘Ai o singură șansă să îl ții pe Lupu’. ‘Care e?’ ‘Să îl înjuri și să îl enervezi’. ‘Băi, Chirule, nu e frumos să îl înjuri pe om. E Lupu. Cum să îl înjur? Se ia de mine’.

ADVERTISEMENT

‘Altfel n-ai nicio șansă. Te face pilaf’. Am stat, m-am gândit, zic lasă că vedem. A venit meciul. Am zis că nu înjur. Mă duc la Lupu, stau după el, am alergat vreo 10 minute, nu am prins-o deloc. Mă dribla. Zic gata, e mai bună varianta lui Chiru. Pentru că așa nu merge, pierdem meciul. Din miutul 10 până în minutul 90 l-am înjurat pe Lupu în continuu. Tot ce gândeam și tot ce știam eu despre el, i-am spus atunci. Într-un final l-am scos din mână.

Ajunsese să îmi zică, cu mingea la picior, mă înjura și îmi zicea ‘Ieși, mă!’ Mă scotea la interval cum ar veni, dar cu mingea la picior. Mă duceam, mă dribla, dădea pase. În fine. Nu s-a focusat, am câștigat cu 1-0 meciul ăla”.

ADVERTISEMENT

„Bă, când ajungi la o echipă de afară, să îmi aduci un tricou”

Înainte să plece în străinătate, Adrian Mutu a jucat doar trei ani în România, doi la FC Argeș și unul la Dinamo. În ianuarie 2000, Inter l-a cumpărat de la gruparea alb-roșă pentru 6.500.000 de euro. Au urmat apoi și alte echipe uriașe în CV, cum ar fi Parma, Chelsea, Juventus sau Fiorentina.

„După aceea, nea Puiu Iordănescu face selecționata B, trebuia să plecăm în Argentina. Selecționata B se făcea cu jucători doar din campionat, fără stranieri. Ce crezi? Cu cine mă întâlnesc, cu Lupu. La câteva zile, o săptămână maxim.

Selecționat și eu, mare bucurie, când ajung în aeroport, dau ochii cu Lupu. ‘Nea Dane, că o fi că o păți. M-a pus ăla, m-a pus ăla’. Zice ‘Nu acum. Lasă că vorbim noi’. Ne urcăm în avion, avem escală la Londra și de la Londra plecăm la Buenos Aires. Aveam 15 ore de zbor până la Buenos Aires. După o oră și jumătate, două, de zbor, îl aud pe Lupu, care se pusese pe două scaune. De fapt erau patru scaune, dar se puseseră Lupu cu Lăcătuș, doar ei doi.

‘Bă, unde e Mutu?’ Eu mă făceam că ploua. ‘Da, Dane’. ‘Ia vino încoace. Băi, tu mă înjuri?’ ‘Nea Dane…’ El zice ‘Nu sunt supărat. Dar ca să te iert, vezi că noi dăm drumul la spriț și tu ne pui Cola. Vezi că ai o banchetă în spate, care e liberă’.

Eu stăteam cu sticla de Cola, ei făceau șprițul, când trebuia puneam Cola. Stăteam întins. Adormeam. Atunci ei ‘Gata, mă, haide’. Pac-pac. Mă culcam la loc. Așa câteva ore. La un momentdat. Marius zice ‘Haide, bă, ce faci?’

Zic ‘Bine, am înțeles, dar vezi că ajung mare și eu. Acum ajung, peste 1-2 ani ajung mare și se schimbă kalimera’. ‘Bă, ce tupeu’. O discuție foarte frumoasă. La un momentdat îmi zice Marius ‘Bă, când ajungi la o echipă de afară, să îmi aduci un tricou’.

Când am ajuns la Inter, într-una din zile când am venit acasă, am luat untricou și i l-am dat lui Marius cu dedicație specială. De atunci am o relație foarte frumoasă și cu Marius și cu Dan. O relație de respect pentru că i-am văzut ca jucători, când erau în prime(n.r. – apogeu)”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la DON MUTU, show care e exclusiv pe , joi, de la ora 13:30.

ADEVARUL despre CONFLICTUL Adrian Mutu - Nicolae Dobrin | CONTRE TARI cu Lacatus si Lupu