„L-am întrebat pe Dani Coman cine e. Nu știam pe cine votez”. Ironiile lui Mihai Stoica după alegerile de la FRF

Mihai Stoica s-a prezentat la Adunarea Generală a FRF în care recent s-au desfășurat alegerile pentru funcția de președinte al forului cu scopul de a-l vota din partea celor de la FCSB pe Ilie Drăgan, singurul contracandidat al lui Răzvan Burleanu. A fost vorba despre un vot împotriva actualei administrații mai degrabă decât un vot în favoarea candidatului respectiv.

Mihai Stoica a dezvăluit că nu știa cine este Ilie Drăgan când a ajuns la alegerile FRF

Acest lucru poate fi dedus foarte ușor din simplul fapt că, potrivit spuselor sale, MM nici măcar nu știa cine este Ilie Drăgan atunci când a ajuns la Adunarea Generală. Președintele Consiliului de Administrație de la campioana en-titre a României a dezvăluit că a aflat despre cine era vorba abia în momentul în care l-a văzut în sală venind pe Drăgan, primind lămuriri în acest sens de la Dani Coman, președintele de la FC Argeș.

„Ceva… În primul rând, eu nu am mai fost de foarte mulți ani acolo. În al doilea rând, pe jumătate dintre membrii Adunării Generale nu îi cunoșteam. Pe ceilalți îi cunoșteam. Cred că nu au gândit-o bine când l-au cenzurat pe Ilie Drăgan și a ieșit circul ăla, mă rog. Eu nu știam (n.r. cine e Ilie Drăgan). Crede-mă că la un moment dat, când s-a explicat cum se va proceda pentru votare, de la etaj a apărut un domn care vorbea și am zis: ‘Bă, dar cine e?’. Pe cuvântul meu de onoare că nu știam cine este! Și nu știu cine mi-a zis, Dani Coman. ‘Ăsta e Ilie Drăgan’. ‘Ăsta e Ilie Drăgan?!’. Am zis: ‘Ia uite, mă, nu știam pe cine votez’. Chiar nu știam, nu am fost foarte curios. Și nici nu am auzit, că neavând volum la voce, și nici microfon. Că asta e o mare problemă, când vrei să vorbești în public și nu ai volum, ai o mare, mare problemă. Nu am fost atent, își prezenta speech-ul fără microfon”, în direct la MM la Fanatik.

De ce au votat cei de la FCSB împotriva lui Răzvan Burleanu

De asemenea, cu aceeași ocazie, și că s-a ajuns în această situație în baza unui singur motiv, reprezentat de modul în care se aplică în prezent în SuperLiga regula sub 21 de ani, incorect în viziunea celor de la FCSB: „Am stat pe net mult. Speech-ul președintelui, pe care, crede-mă, îl simpatizez, îmi face plăcere să mă întâlnesc cu Burleanu, cu Gabi Bodescu, nu am… E un tip inteligent, clar, Burleanu. Dar un speech pentru mine foarte plictisitor. Ori speech-ul lui Răzvan Burleanu, ori raportul cenzorului, cam același lucru. Nu mi s-a părut nimic, nu am auzit ceva care să-mi trezească interesul. Dar eu sunt puțin altfel. Am avut semnal excelent. Eu nu aș putea să folosesc cuvântul ecosistem sau cuvântul sinergie. Știu ce înseamnă, dar nu găsesc fraze în care să le înghesui, știi?

În primul rând că aia a fost o mizerie. Au fost două mizerii în ultima vreme. Prima mizerie a fost când s-a prezentat chestia aia că m-am dus să îl felicit după alegeri. Nu. Aia a fost înainte, când am ajuns, voiam să mă înscriu la cuvânt. Ne-am distrat. Nu, nu a ținut nimeni. Eu am vrut să mă înscriu la cuvânt, mi s-a explicat că nu o să fie speech-uri și am zis ok, asta e, nu e nicio problemă. Dar faptul că eram în mari zâmbete a fost pentru că ne-am întâlnit și la meciuri și mie îmi face plăcere să stau de vorbă cu președintele. Nicio legătură cu faptul că noi votam contra. Noi votăm contra dintr-un singur motiv. Considerăm că nu suntem respectați. Noi nu suntem contra regulii sub 21 de ani, sub nicio formă. Suntem contra modului de aplicare a acestei reguli”.

